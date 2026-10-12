José Emilio Rodríguez se une al Team UAE Emirates y sigue los pasos de Isaac del Toro

El Team UAE Emirates, uno de los equipos más prestigiosos del ciclismo mundial, anunció la incorporación del ciclista mexicano José Emilio Rodríguez a su categoría de desarrollo (Team UAE Emirates Gen Z), la antesala directa al World Tour, con vigencia a partir de 2027.El joven de 18 años se suma a un selecto grupo de cuatro prospectos europeos que también llegan al equipo: Simon Defrance (Francia), Václav Ježek (Chequia), Riccardo Lorello (Italia) y Luca Martínez (España). Con este movimiento, Rodríguez se convierte en el segundo ciclista mexicano en formar parte de la estructura del equipo emiratí, siguiendo la estela abierta por Isaac del Toro, quien ha tenido un impacto histórico y transformador en dicha rama para el deporte nacional.Trayectoria, formación y logros internacionalesOriginario de Colima, José Emilio se ha dedicado al ciclismo desde los cinco años. Aunque sus inicios fueron en el ciclismo de montaña, a los 15 años dio el salto a la modalidad de ruta. Su progresión ha sido constante y meteórica: