José Emilio Rodríguez se une al Team UAE Emirates y sigue los pasos de Isaac del Toro

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El joven ciclista mexicano José Emilio Rodríguez, de 18 años, fue anunciado como nuevo integrante de la categoría de desarrollo del Team UAE Emirates para 2027. Originario de Colima y actual campeón nacional contrarreloj junior, se convierte en el segundo mexicano en llegar a esta prestigiosa estructura, siguiendo los pasos del exitoso Isaac del Toro.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 12/10/2026 03:42 PM.
En Espectáculos y editada el 12/10/2026 03:45 PM.