Kelly Clarkson y la tienda Art of Play cruzan acusaciones tras una polémica visita en Brooklyn

El conflicto estalló el sábado 10 de octubre, cuando Kelly Clarkson, de 44 años, publicó en la red social X que había conducido hasta Brooklyn con la intención de visitar y comprar en Art of Play, una tienda que le parecía genial. Sin embargo, la ganadora del Grammy aseguró que fue recibida con una actitud condescendente, comparando el trato con la famosa escena de la película Mujer bonita."Literalmente me miraron como si no pudiera pagarlos y me dijeron que podían encontrar algo comparable para mí", escribió la cantante, añadiendo: "Eres un idiota y perdiste una venta enorme", en referencia directa a un empleado del local.Ante la avalancha de críticas de los seguidores de la artista, la tienda publicó su primer comunicado el domingo, describiendo la situación como una "experiencia surrealista" para un pequeño negocio local atacado por millones de personas que nunca lo habían visitado. En ese primer texto, validaron parcialmente el malestar de Clarkson, admitiendo que esa experiencia negativa "resonaría con cualquiera que alguna vez se haya sentido juzgado en una tienda", y apelaron al humor citando una de sus canciones.Sin embargo, este lunes Art of Play endureció su postura con un nuevo comunicado en Instagram. Los propietarios afirmaron que la visita de la cantante duró apenas cinco minutos y que su único interés era "Molly", una marioneta-pájaro cantante que funciona como mascota del establecimiento y está fijada permanentemente a la pared.Según la tienda, le informaron a Clarkson que el creador de la pieza, el artista Bliss Kolb (radicado en Seattle), estaría dispuesto a vender una gemela idéntica por 15.000 dólares. Además, le propusieron un tercer camino: un autómata-pájaro cantante diferente, fabricado por una relojería tradicional alemana, disponible ese mismo día por 2.000 dólares. El local sostuvo que Clarkson "no esperó el tiempo suficiente para verlo" y concluyó su mensaje deseándole lo mejor y esperando que algún día puedan "reírse de este malentendido".La versión de la tienda no tardó en ser desmentida por la propia artista. A través de sus Instagram Stories el domingo por la noche, la conductora de The Kelly Clarkson Show reprodujo lo que, según ella, fue el intercambio real con el empleado: "'Sí, está a la venta, pero cuesta 15.000 dólares, así que si quiere le puedo encontrar algo comparable'".Frente a la nueva narrativa del local, que ahora negaba que "Molly" estuviera a la venta, Clarkson fue contundente: "Todo eso nunca ocurrió y ahora resulta que no está a la venta. Bien. Entonces no solo eres grosero, también eres un mentiroso".La intérprete precisó que su visita respondía, precisamente, a su intención de apoyar el comercio local, cerrando su mensaje con una reflexión sobre la empatía: "No es difícil ser amable. Nunca arremeto contra nadie, pero tú, amigo, fuiste una excepción. Tu tienda es genial. Lamentablemente, tú no".