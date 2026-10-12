Kelly Clarkson y la tienda Art of Play cruzan acusaciones tras una polémica visita en Brooklyn

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La cantante Kelly Clarkson y la tienda de curiosidades Art of Play, en Brooklyn, se enfrascaron en una disputa pública en redes sociales. Tras que la artista denunciara un trato condescendiente durante su visita, el establecimiento afirmó que ella no esperó a conocer las alternativas a una pieza no vendible, mientras que Clarkson replicó tachando al empleado de "mentiroso" y reafirmando su intención de apoyar el comercio local.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 12/10/2026 09:17 AM.
En Espectáculos y editada el 12/10/2026 09:23 AM.