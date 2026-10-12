¿Luis Miguel prepara un nuevo disco? Foto en estudio de grabación aviva rumores tras su recuperación

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Una misteriosa foto publicada y rápidamente eliminada por el productor Paul Jackson Jr. ha desatado rumores sobre un posible nuevo disco de Luis Miguel. La imagen, que muestra al cantante en un estudio de Los Ángeles junto al ingeniero David Reitzas, llega meses después de los reportes sobre su cirugía cardíaca y se suma al reciente anuncio oficial de su "Luis Miguel Tour 2027".

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 12/10/2026 09:53 AM.
En Espectáculos y editada el 12/10/2026 09:57 AM.