¿Luis Miguel prepara un nuevo disco? Foto en estudio de grabación aviva rumores tras su recuperación

El pasado 11 de octubre, el guitarrista y productor Paul Jackson Jr. publicó en sus redes sociales una fotografía en la que aparece junto a Luis Miguel dentro de un estudio de grabación en Los Ángeles, California. Lo que más llamó la atención de los seguidores fue la presencia del ingeniero de audio David Reitzas, quien trabajó estrechamente con el artista en su último álbum de estudio, ¡México por siempre!.Minutos después de ser publicada, la foto fue eliminada de la cuenta del productor, pero varios seguidores lograron guardarla y difundirla rápidamente por internet. Este movimiento avivó las especulaciones sobre si "El Sol" ya estaría cocinando un nuevo material discográfico, aunque también surgieron versiones que apuntan a que podría tratarse únicamente de una sesión de grabación aislada y no necesariamente de un álbum completo. Hasta el momento, no existe un anuncio oficial que confirme el lanzamiento.Casi una década sin álbum de estudioLa expectativa de los fans se justifica, ya que han pasado casi nueve años desde el lanzamiento de ¡México por siempre! en noviembre de 2017. Desde entonces, Luis Miguel se ha dedicado a realizar extensas giras mundiales que rompieron récords de asistencia, las cuales concluyeron en diciembre de 2024.A partir de ese momento, el futuro de su carrera artística se envolvió en un manto de misterio, acentuado por su característico perfil discreto y sus pocas apariciones públicas. No obstante, en los últimos meses el cantante ha incrementado su actividad pública, participando en campañas publicitarias y haciendo anuncios sobre su regreso, todo ello en medio de rumores sobre su estado de salud, incluyendo reportes recientes sobre una cirugía cardíaca en Nueva York y su posterior alta médica para recuperarse en México.Confirmado el "Luis Miguel Tour 2027"Más allá de las especulaciones discográficas, lo que sí es un hecho es el regreso de Luis Miguel a los escenarios. El pasado 21 de septiembre, el cantante compartió en sus redes sociales una imagen con el nombre "Luis Miguel Tour 2027", confirmando oficialmente una nueva ronda de conciertos.Aunque todavía no ha revelado las fechas ni las ciudades que formarán parte de esta gira, se espera que en los próximos meses se den a conocer más detalles. Mientras tanto, la combinación de esta futura gira y la misteriosa sesión en el estudio mantiene a los seguidores de "El Sol" en un estado de máxima expectativa sobre el próximo capítulo de su legendaria carrera.