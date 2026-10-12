Matthew Lillard confiesa que su carrera “se fue a pique” tras Scooby-Doo, pero agradece la lección d

...

El actor Matthew Lillard reflexionó sobre su icónico papel como Shaggy Rogers en las películas de acción real de Scooby-Doo, admitiendo que durante años culpó a la franquicia por el estancamiento de su carrera tras la secuela de 2004. Sin embargo, ahora reconoce que fue una transición natural a roles adultos y agradece el rescate financiero y la valiosa lección de humildad que esa experiencia le brindó.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 12/10/2026 09:39 AM.
En Espectáculos y editada el 12/10/2026 09:42 AM.