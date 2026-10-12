Matthew Lillard confiesa que su carrera “se fue a pique” tras Scooby-Doo, pero agradece la lección d

En una reciente entrevista con la revista Variety, Matthew Lillard abrió su corazón sobre la relación que ha mantenido con las películas de acción real de Scooby-Doo, en las que interpretó a Shaggy Rogers. Aunque conseguir el papel en la adaptación de 2002 representó una de sus mayores oportunidades en una producción de gran presupuesto, el actor reconoció que alimentó expectativas poco realistas sobre su futuro en Hollywood.“Sentía mucha presión por no hacerlo mal. Era mi primera gran película y una gran oportunidad. Y entonces pensé que, ahora que Scooby-Doo era una gran película, iba a convertirme en una gran estrella de cine”, explicó. Sin embargo, su trayectoria tomó un rumbo inesperado. Tras el estreno de la secuela, Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed (2004), Lillard experimentó una prolongada sequía de oportunidades laborales. “Fue justo en ese momento, después de la segunda película, cuando mi carrera se fue a pique durante mucho tiempo. Es como si fuera uno de esos tipos de los 90 que nunca regresan”, relató, admitiendo que durante años guardó rencor a la franquicia.Con el paso del tiempo, el actor, también conocido por su destacado papel en la saga de terror Scream, llegó a una conclusión más madura sobre lo que realmente ocurrió. Lejos de culpar a la película, comprendió que el declive en las ofertas de trabajo fue consecuencia natural de su envejecimiento en la industria. “Ya no trabajas porque durante 15, 17 o 18 años interpretaste a un joven, a un chico, y ya no lo eres. Eres un hombre adulto”, reflexionó Lillard, reconociendo que la disminución de oportunidades no dependía de su participación en la franquicia de Hanna-Barbera, sino de la difícil transición de los papeles juveniles a los personajes adultos en Hollywood.A pesar de las dudas y el resentimiento que sintió en el pasado, Lillard aseguró que nunca se arrepiente de haber aceptado el papel. Los ingresos que obtuvo por la segunda película fueron fundamentales para su estabilidad económica durante una etapa de severas dificultades laborales.“Durante mucho tiempo guardé rencor a Scooby-Doo. Pero nunca me arrepentí de haber participado, porque la verdad es que si no hubiera tenido el dinero que gané con la segunda película, no lo habría logrado”, indicó. El actor recordó que, para afrontar esa situación, él y su esposa tuvieron que vender varios bienes, incluidos sus automóviles y su casa, reducir drásticamente sus gastos y hacer que ella regresara al trabajo, una decisión que describió como determinante para su familia.Más allá de lo económico, Lillard valoró el impacto psicológico de ese periodo. “Antes de esta película, creía que era la gran cosa. Pensaba: ‘Estoy haciendo todas estas películas y soy un tipo importante’. La realidad es que no lo soy. Siempre fui un actor de reparto, y creía que era más que eso”, confesó. Para el intérprete, esa experiencia resultó ser “realmente humillante”, pero hoy está profundamente agradecido por ella, ya que le permitió desarrollar una visión más realista, sana y equilibrada de su profesión y de su lugar en la industria del entretenimiento.