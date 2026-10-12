Muere José David García, líder de Super Bandón Pobreza, tras accidente vial en Torreón

La mañana de este lunes 12 de octubre, la música regional mexicana perdió a una de sus voces más representativas de la Comarca Lagunera. José David García Arguijo falleció a los 52 años después de que la camioneta que conducía se impactara contra establecimientos comerciales y un poste de electricidad sobre el bulevar Revolución, en Torreón, Coahuila.Los primeros reportes de las autoridades señalaron que el cantante pudo haber sufrido un problema de salud repentino, como un posible infarto, mientras conducía, lo que le hizo perder el control del vehículo. Sin embargo, la causa exacta de la muerte aún no ha sido confirmada oficialmente y deberá determinarse mediante los estudios forenses correspondientes.García dedicó su vida a la cumbia lagunera, un estilo de música tropical característico de la región que abarca municipios de Coahuila y Durango. Como líder y vocalista de Super Bandón Pobreza, logró consolidar un amplio repertorio y llevar su música a distintos escenarios del norte de México.A lo largo de su trayectoria, la agrupación lanzó producciones emblemáticas como Pura Cumbia Lagunera para Bailar!, 14 Super Bandazos, Te Lo Juro Yo y Bailando con la Pobreza. En 2024, la banda celebró un importante hito con el lanzamiento del álbum 40 Aniversario, conmemorando cuatro décadas de trayectoria musical.El fallecimiento de García ocurre apenas unos días después de su última aparición pública reportada. El 7 de octubre de 2026, el músico se presentó con su agrupación en el festival Viva La Radio, celebrado en la misma ciudad de Torreón, donde se despidió del público con la energía que lo caracterizó durante toda su carrera. Las autoridades locales continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas del siniestro, mientras la comunidad musical y los seguidores de la cumbia lagunera lamentan la prematura pérdida de un artista que dejó una huella imborrable en la identidad musical del norte de México.