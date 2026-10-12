Muere José David García, líder de Super Bandón Pobreza, tras accidente vial en Torreón

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El cantante José David García Arguijo, líder y vocalista de Super Bandón Pobreza, falleció a los 52 años tras sufrir un accidente vial en Torreón, Coahuila. El músico perdió el control de su vehículo, presuntamente a causa de un problema de salud, pocos días después de su última presentación en el festival Viva La Radio.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 12/10/2026 10:31 AM.
En Espectáculos y editada el 12/10/2026 10:33 AM.