Muere RJ Mitte, actor de 'Breaking Bad', a los 34 años en Texas; autoridades investigan las causas

El actor Roy Frank Mitte III, conocido artísticamente como RJ Mitte, murió este lunes 12 de octubre en el estado de Texas, Estados Unidos, según confirmó un funcionario del condado al portal TMZ. El medio informó, con base en fuentes oficiales, que la causa del fallecimiento habría sido suicidio. Sin embargo, las autoridades han señalado que la investigación sobre su muerte continúa abierta, por lo que aún no se ha emitido un informe definitivo sobre las circunstancias exactas del deceso.Un legado en 'Breaking Bad' y activismo por la inclusiónMitte alcanzó la fama internacional gracias a su papel de Walter White Jr. (también llamado Flynn) en la aclamada serie Breaking Bad (2008-2013), creada por Vince Gilligan, donde compartió créditos con figuras como Bryan Cranston, Aaron Paul y Anna Gunn.Una de las particularidades de su personaje era que vivía con parálisis cerebral, una condición que el propio Mitte también tiene, aunque en una forma más leve. Esta experiencia personal lo llevó a convertirse en un ferviente defensor de la inclusión y la representación de personas con discapacidad dentro de la industria del entretenimiento. A lo largo de su trayectoria, participó en otras producciones como The Recall, The Oak Room y The Guardians of Justice, además de involucrarse en diversos proyectos de activismo.Sus últimas apariciones y vida personalDías antes de su trágico fallecimiento, Mitte había vuelto a hablar públicamente sobre la serie que lo lanzó a la fama. Durante una participación en The Joe Vulpis Podcast, el actor recordó sus primeras audiciones en Hollywood, incluyendo un intento por conseguir un trabajo en un anuncio contra el consumo de metanfetaminas, y reflexionó sobre el destino que habrían tenido los personajes de la familia White tras el final de la serie.En el ámbito personal, el actor se había comprometido en 2025 con Kennedy Suarez, con quien mantenía una relación desde años atrás. Su muerte a temprana edad ha generado una ola de consternación entre sus colegas, seguidores y la comunidad que él ayudó a visibilizar durante su vida.