Muere RJ Mitte, actor de 'Breaking Bad', a los 34 años en Texas; autoridades investigan las causas

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El actor estadounidense RJ Mitte, reconocido mundialmente por interpretar a Walter White Jr. en Breaking Bad, falleció a los 34 años en Texas. Aunque portales como TMZ reportan que su muerte fue por suicidio, las autoridades mantienen la investigación abierta para esclarecer las circunstancias. Además de su carrera actoral, Mitte fue un destacado defensor de la inclusión de personas con discapacidad en la industria del entretenimiento.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 12/10/2026 02:15 PM.
En Espectáculos y editada el 12/10/2026 02:19 PM.