Scarlet Rose Stallone revela cómo trabajar con su padre Sylvester transformó su relación

En una reciente entrevista con la revista People, Scarlet Rose Stallone, de 24 años, aseguró que trabajar junto a su padre ha cambiado significativamente su dinámica familiar. “Ha cambiado por completo nuestra relación, ha dado un giro de 180 grados. Hemos estado trabajando juntos durante los últimos cinco años, así que ahora todo fluye con naturalidad”, afirmó la joven actriz.Scarlet destacó que esta experiencia le ha permitido compartir más tiempo con Sylvester, quien a sus 80 años mantiene una agenda laboral intensa. “Antes, él trabajaba constantemente, así que tener la oportunidad de trabajar juntos por una vez es algo extraordinario”, comentó, explicando que el vínculo ha evolucionado más allá de la relación tradicional de padre e hija, consolidándose en una amistad basada en el conocimiento y el respeto mutuo, con sus respectivos altibajos.La colaboración también ha generado dinámicas cotidianas y divertidas en el set de grabación. Scarlet reveló que su padre suele bromear sobre las diferencias generacionales, especialmente en la forma de comunicarse. Mientras que el lenguaje de Sylvester es muy tradicional y pronuncia cada palabra con claridad, Scarlet, como integrante de la Generación Z, utiliza un habla distinta.“Lo veo al fondo moviendo los labios de esa manera. Y entonces lo miro y pienso: ‘Si yo hablara así, parecería de tu edad. No puedo hablar así’”, bromeó la actriz, asegurando que ambos se divierten haciendo comentarios sobre sus respectivas costumbres, lo que ha fortalecido aún más su complicidad.En la exitosa serie de Paramount+, Sylvester Stallone interpreta a Dwight “The General” Manfredi, un capo de la mafia neoyorquina que, tras 25 años en prisión, es enviado a Tulsa, Oklahoma, para establecer una nueva operación criminal. Scarlet interpreta a Spencer, un personaje que inicialmente aparecía como empleada de una cafetería y que posteriormente comenzó a trabajar en el cuidado de caballos en el rancho Fennario, un lugar vinculado a las actividades de Manfredi. Aunque Spencer tuvo una participación recurrente en temporadas anteriores, en la cuarta entrega se convertirá en un personaje regular.La actriz admitió que recibió la noticia con una mezcla de emociones: “Estaba muy emocionada cuando me enteré. Sinceramente, estaba muy ilusionada. También estaba aterrada y solo quería que todos se sintieran orgullosos”. Scarlet adelantó que los nuevos episodios mostrarán una evolución en la personalidad de Spencer, presentando situaciones que pondrán a prueba sus decisiones. La cuarta temporada tiene previsto su estreno el viernes 16 de octubre de 2026.Scarlet Rose es una de las tres hijas que Sylvester Stallone tuvo con su actual esposa, Jennifer Flavin (junto a Sophia, de 30 años, y Sistine, de 28). El icónico actor también tuvo dos hijos con su primera esposa, Sasha Czack: Seargeoh y Sage, quien falleció en 2012 a los 36 años.