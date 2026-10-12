Scarlet Rose Stallone revela cómo trabajar con su padre Sylvester transformó su relación

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La actriz Scarlet Rose Stallone confesó que colaborar profesionalmente con su padre, Sylvester Stallone, durante los últimos cinco años ha transformado por completo su relación familiar, llevándola a un vínculo de amistad y respeto mutuo. Además, confirmó que su personaje, Spencer, será parte del elenco regular en la cuarta temporada de Tulsa King, que se estrena este 16 de octubre de 2026 en Paramount+.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 12/10/2026 09:35 AM.
En Espectáculos y editada el 12/10/2026 09:39 AM.