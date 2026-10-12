Sylvester Stallone revela traumática experiencia en la prisión "The Tombs" en sus memorias

El actor Sylvester Stallone ha destapado uno de los episodios más oscuros de su pasado en su nuevo libro de memorias, The Steps. El relato se remonta a principios de los años setenta, cuando el entonces aspirante a actor trabajaba en una delicatessen de Nueva York. Tras ser enviado a comunicar a un hombre que dirigía una empresa de residuos que se cancelaba el contrato, Stallone fue amenazado de muerte.En medio del forcejeo, el actor tomó un martillo ablandador de carne y un cuchillo de pescado, momento en el que irrumpieron dos policías. Arrestado y esposado, fue trasladado al Manhattan House of Detention, tristemente célebre como "The Tombs". Stallone describe el recinto, declarado en 1969 como "la peor cárcel de cualquier gran ciudad del país", como un lugar "inmundo, violento y superpoblado", una verdadera "casa de los horrores".Durante el procesamiento, al intentar argumentar que actuó en defensa propia, un oficial lo golpeó en la mesa y lo tomó del cuello, advirtiéndole que guardara silencio. Fue conducido dos pisos bajo tierra hasta una celda de contención. Stallone recuerda el descenso con precisión: "Cada paso era más húmedo y oscuro... Era como si descendiéramos hacia un organismo vivo".Fue encerrado en un espacio de seis por seis metros con al menos dos docenas de reclusos, bajo una sola bombilla, presenciando escenas de violencia extrema. Horas después, lo trasladaron a una celda aún más pequeña y concurrida, diseñada para seis personas pero ocupada por al menos 15. Una semana y media más tarde, un juez ordenó su liberación. El actor confiesa que esa experiencia fue una "advertencia definitiva" que lo incentivó a mantenerse al margen de los problemas para siempre.Al margen de sus memorias, Stallone también habló sobre el futuro de la franquicia que lo convirtió en una leyenda global. El actor, quien escribió y protagonizó seis películas de Rocky, tiene clara su próxima apuesta: una precuela ambientada cuando el boxeador tenía 16 años."Creo que hay una gran oportunidad de hacer una precuela que comience a los 16 años", declaró a Entertainment Weekly. El actor explicó que esta historia exploraría al padre de Rocky, su "terrible madre", y a su hermanastro Gazzo (un dato poco conocido, ya que se criaron juntos). Además, mostraría cómo Rocky conoció a Adrian y a Paulie desde hace una década, y presentaría a un Mickey de 31 años que aún era un "fracasado". Stallone considera que esta narrativa sería una gran representación para las generaciones más jóvenes.La saga Rocky tomó un nuevo rumbo en 2015 con Creed, dirigida por Ryan Coogler y protagonizada por Michael B. Jordan, actuación por la que Stallone ganó un Globo de Oro. Su última aparición como el personaje fue en la escena final de Creed II (2018), mientras el universo continúa expandiéndose con Creed III y una serie derivada en desarrollo.En paralelo, el próximo 6 de noviembre se estrena I Play Rocky, película dirigida por Peter Farrelly y protagonizada por Anthony Ippolito como un joven Stallone que lucha contra todo pronóstico para conseguir el papel de su vida. "Han pasado 50 años desde el estreno de Rocky, así que es inevitable sentir nostalgia", señaló Ippolito, destacando que la historia real de perseverancia de Stallone es tan poderosa como la ficción que él mismo escribió.