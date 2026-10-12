Sylvester Stallone revela traumática experiencia en la prisión "The Tombs" en sus memorias

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En su nuevo libro de memorias, The Steps, Sylvester Stallone relata una perturbadora experiencia de su juventud: una semana y media encerrado en la infame prisión neoyorquina "The Tombs". Además, el actor reveló su deseo de desarrollar una precuela de Rocky centrada en la adolescencia del personaje, mientras se prepara el estreno de I Play Rocky, una cinta sobre sus propios y difíciles inicios en Hollywood.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 12/10/2026 10:33 AM.
En Espectáculos y editada el 12/10/2026 10:43 AM.