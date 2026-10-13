El actor que interpreta al 'Tío Hank' en 'Breaking Bad' envía emotivo mensaje tras la muerte de RJ M

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La industria del entretenimiento y las organizaciones de derechos de las personas con discapacidad están de luto tras el fallecimiento de RJ Mitte a los 34 años en Texas. El actor que interpreta al 'Tío Hank' (Dean Norris) en Breaking Bad compartió un conmovedor mensaje de despedida para su excompañero de reparto, mientras su agencia solicita privacidad y respeto para la familia en medio de la investigación sobre las causas de su muerte.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/10/2026 08:13 AM.
En Espectáculos y editada el 13/10/2026 08:18 AM.