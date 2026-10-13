El actor que interpreta al 'Tío Hank' en 'Breaking Bad' envía emotivo mensaje tras la muerte de RJ M

El legado de RJ Mitte continúa generando ondas de tristeza en la industria, y ahora se suma la conmovedora reacción del actor que da vida al 'Tío Hank' (Dean Norris) en la icónica serie Breaking Bad. Al enterarse de la noticia, confirmada inicialmente por el portal TMZ y posteriormente por los representantes del joven actor, el intérprete compartió un emotivo mensaje a través de sus redes sociales. En su publicación, el actor expresó el profundo impacto y el dolor que le provoca la pérdida de quien fuera su compañero de escena, recordando con cariño a Mitte por su papel de Flynn (Walter White Jr.), el hijo adolescente del protagonista, y destacando la huella imborrable que dejó en el set y en la vida de quienes lo conocieron.Confirmación del fallecimiento y conmoción globalRJ Mitte falleció este lunes 12 de octubre en Brownsville, Texas, a la edad de 34 años. La noticia ha generado una enorme conmoción no solo entre sus seguidores y la comunidad de Hollywood, sino también en las organizaciones dedicadas a defender los derechos de las personas con discapacidad, ámbito en el que el actor fue una voz fundamental y un referente de inclusión.Legado como filántropo y petición de privacidadA través de un comunicado oficial, la agencia que representaba al actor expresó su profunda tristeza por la pérdida. En el texto, se recordó la trayectoria de Mitte no solo como un talentoso actor, sino también como un comprometido filántropo y un incansable defensor de los derechos de las personas con discapacidad, utilizando su plataforma para visibilizar y derribar barreras en la industria del entretenimiento.La agencia hizo un llamado urgente a los medios y al público para que brinden respeto y privacidad a los familiares del artista durante este difícil momento de duelo. Hasta el momento, las autoridades no han hecho públicas las causas exactas de su muerte, por lo que la investigación continúa mientras el mundo del cine y la televisión rinden homenaje a una joven promesa que dejó un legado de resiliencia y talento.