Carlos Rivera se despide de '¿Quién es la Máscara?' en el estreno de la temporada 2026

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El cantante Carlos Rivera se despidió de manera emotiva del programa ¿Quién es la Máscara? durante el estreno de su temporada 2026, anunciando que se aleja del panel de investigadores para enfocarse en su carrera musical y su gira actual. Su despedida coincidió con la revelación del primer eliminado, el actor René Casados tras la máscara de Gárgola, y dio la bienvenida al nuevo integrante del panel, Mauricio Ochmann.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/10/2026 08:06 AM.
En Espectáculos y editada el 13/10/2026 08:13 AM.