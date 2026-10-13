Carlos Rivera se despide de '¿Quién es la Máscara?' en el estreno de la temporada 2026

Durante la primera emisión de la temporada 2026 de ¿Quién es la Máscara?, transmitida este lunes, Carlos Rivera sorprendió a los espectadores al aparecer en el escenario para despedirse oficialmente del programa, en el que participó como investigador durante varias ediciones.El momento de la despedida ocurrió justo durante la gala en la que se reveló la identidad del primer eliminado de la temporada: el actor René Casados, quien se encontraba detrás del personaje de la Gárgola. Antes de abandonar el escenario, Rivera compartió un mensaje conmovedor con sus compañeros y, entre lágrimas, agradeció a la producción por los años que formó parte del exitoso proyecto.El intérprete explicó que su decisión de alejarse del programa se debe a que actualmente se encuentra totalmente concentrado en su carrera musical y en una gira que lo mantiene con una agenda muy ocupada. Sin embargo, dejó claro que su salida no significa que olvide los años compartidos con el equipo ni que cierre las puertas a un posible regreso en el futuro.Rivera recordó que su relación con la producción comenzó en 2016 y destacó el vínculo tan especial que construyó con sus compañeros a lo largo de los años: “Con la producción llevo desde 2016 y agradecido por todo lo que ha sido. Compañeros que se han vuelto amigos para toda la vida. Estar aquí es para dar las gracias con el corazón”, expresó el cantante, quien también reveló que el programa lo acompañó en momentos complicados de su vida personal.Uno de los momentos más conmovedores de la noche ocurrió cuando Anahí tomó la palabra para dedicarle unas sentidas palabras al cantante. La integrante de RBD reconoció el gran cariño que le tiene y recordó que Rivera fue quien le dio su primer abrazo cuando ella se incorporó al programa, un gesto que marcó el inicio de una gran amistad.Para esta temporada 2026, el panel de investigadores se renueva parcialmente. Mauricio Ochmann se incorporó oficialmente al equipo, sumándose a Anahí, Juanpa Zurita y Yuri. El actor recibió con aprecio el mensaje de despedida y los buenos deseos de éxito de Rivera para esta nueva etapa del programa, que promete seguir sorprendiendo al público con nuevos misterios bajo las máscaras.