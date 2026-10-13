Los cuatro hermanos fundadores de los Jackson 5 protagonizarán un documental inédito

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Un nuevo documental de 90 minutos (también disponible como serie de tres partes) reunirá a Jackie, Jermaine, Tito y Marlon Jackson para narrar la historia de los Jackson 5. El proyecto, anunciado en la feria Mipcom en Cannes, incluye la última entrevista de Tito Jackson antes de su fallecimiento en 2024 y promete ser la mirada definitiva al ascenso, las fracturas y el reencuentro de la legendaria familia musical.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/10/2026 10:22 AM.
En Espectáculos y editada el 13/10/2026 10:25 AM.