Los cuatro hermanos fundadores de los Jackson 5 protagonizarán un documental inédito

Durante la feria internacional de contenidos Mipcom, celebrada en Cannes, Francia, se anunció un ambicioso proyecto audiovisual que reunirá por primera vez a los cuatro hermanos que fundaron los Jackson 5 junto a Michael: Jackie, Jermaine, Tito y Marlon Jackson.La producción, de 90 minutos de duración y con opción de formato en serie de tres partes, fue desarrollada por Workerbee (división de Banijay UK) y Paper Route Studios, quienes lograron un acceso exclusivo a los hermanos durante tres años de trabajo. Un detalle que eleva el valor histórico del filme es que incluye la última entrevista concedida por Tito Jackson antes de su muerte, ocurrida en 2024 a los 70 años. La dirección está a cargo de Benjamin Hirsch, reconocido por haber dirigido la serie documental de cuatro partes sobre Janet Jackson en 2022. "Tras nuestro trabajo con Janet, tener la oportunidad de trabajar con los hermanos Jackson es un gran privilegio", afirmó Hirsch.El relato abarca el "extraordinario ascenso, triunfo, las fracturas y el reencuentro" del grupo, rastreando sus orígenes en Gary, Indiana, hasta su proyección como superestrellas de alcance global. A través de filmaciones observacionales, imágenes de archivo poco vistas y material inédito, el documental explora la influencia de Joe Jackson, cuyo papel como padre y mánager se describe con una "determinación inquebrantable" que transformó los ensayos domésticos en una preparación sistemática e intensa.Los cuatro hermanos rememoran esa época desde distintas perspectivas, evocando la presión, la competencia, las risas y la sensación de que, aun siendo niños, estaban protagonizando algo extraordinario. También se destaca el papel central y estabilizador de su madre, Katherine Jackson, en la dinámica familiar durante aquellos primeros años.La cronología del filme repasa hitos clave, como su firma con Motown Records en 1968, convirtiéndose en el primer conjunto en debutar con cuatro sencillos consecutivos en el primer puesto del Billboard Hot 100 ("I Want You Back", "ABC", "The Love You Save" e "I’ll Be There"). También aborda su transición en 1976 a Epic Records, momento en el que Jermaine dejó la formación y fue reemplazado por el hermano menor, Randy Jackson, dando paso a la era de The Jacksons y a éxitos como "Shake Your Body (Down to the Ground)" y "Can You Feel It".El "documental definitivo" según sus productoresLos ejecivos de las compañías involucradas han calificado el proyecto como una oportunidad única. Rick Murray, CEO de Workerbee, señaló que la propuesta fue una "aceptación inmediata", destacando que el filme ofrece "una perspectiva sin precedentes sobre su ascenso desde unos humildes comienzos hasta la superestrellato global". Por su parte, Benjamin Lepetit, vicepresidente de contenidos de Mediawan (encargada de la distribución internacional), calificó el material de archivo inédito y el alcance del proyecto como los elementos que convierten a esta producción en "el documental definitivo sobre los Jacksons".El equipo técnico detrás de la cámara incluye a Simon Stanley como editor de montaje, Dorothea Sterian como productora, Sam Newman-Butler como productora de archivo, Sophie White como directora de producción y Yessica De Brouwer como productora asociada, con Murray y Marc Pos ejerciendo como productores ejecutivos.