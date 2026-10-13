Fallece a los 46 años Amber Siyavus, exconcursante de 'Big Brother'

La noticia del fallecimiento de Amber Siyavus se dio a conocer el 12 de octubre de 2026, tras confirmarse que la exconcursante murió el viernes 9 de octubre en el estado de Nevada. De acuerdo con los registros del Departamento del Médico Forense del condado de Clark, consultados por medios como PEOPLE, TMZ y Entertainment Weekly, tanto la causa como la manera de su fallecimiento aparecen oficialmente como "pendientes". Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente sobre los detalles del caso ni han establecido una fecha para concluir la investigación.Tras difundirse la noticia, Dick Donato, ganador de la octava temporada de Big Brother, comentó en redes sociales que la última vez que tuvo contacto con Siyavus, ella acababa de salir de rehabilitación por consumo de heroína. Donato especuló sobre una posible sobredosis, aunque es crucial señalar que esta versión no ha sido confirmada por las autoridades y no debe presentarse como la causa oficial de su muerte. Tampoco se ha divulgado información médica que confirme que padeciera alguna enfermedad específica.Su legado en 'Big Brother' y las reacciones del entornoAmber Siyavus alcanzó notoriedad nacional en 2007 al formar parte de la octava temporada del reality de competencia de la cadena CBS. Durante su participación, logró llegar a la etapa del jurado y finalizó la competencia en el séptimo lugar, dejando una marca en la historia del programa. Tras su paso por la televisión, Siyavus se mantuvo alejada de los reflectores y trabajó como mesera de cócteles en el hotel MGM Grand de Las Vegas. A pesar de que su aparición en el reality ocurrió hace casi dos décadas, la noticia de su partida generó un rápido y sentido respaldo. Una de las primeras en despedirla fue Julie Chen Moonves, histórica conductora de Big Brother, quien publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales para recordarla y honrar su memoria.Una vida marcada por la tragedia personalMás allá de su carrera en la televisión, la vida de Siyavus estuvo marcada por un profundo dolor familiar. La participante era madre de una hija llamada Lexi Tomcavage, quien falleció trágicamente en 2018, aparentemente a causa de un suicidio. Este antecedente añade una capa de tristeza al entorno de la exconcursante, cuya muerte repentina a los 46 años cierra un capítulo doloroso para sus allegados y para los seguidores que la recordarán por su paso en la televisión.