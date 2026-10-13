Fallece a los 46 años Amber Siyavus, exconcursante de 'Big Brother'

...

Amber Siyavus, quien saltó a la fama en la octava temporada del reality Big Brother, falleció a los 46 años el pasado 9 de octubre en Nevada. Aunque la causa oficial de su muerte sigue pendiente de determinación por las autoridades del condado de Clark, la noticia ha generado una ola de condolencias por parte de la comunidad del programa, incluida la conductora Julie Chen Moonves.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/10/2026 12:47 PM.
En Espectáculos y editada el 13/10/2026 12:50 PM.