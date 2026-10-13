Flor Rubio genera polémica al comparar a la Virgen de Guadalupe con el 'Doctor Simi' en su programa

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La periodista Flor Rubio desató fuertes críticas en redes sociales tras afirmar en su programa que el 'Doctor Simi' es el segundo "personaje" más querido por los mexicanos, solo después de la Virgen de Guadalupe. La equiparación entre un símbolo religioso de profundo arraigo y una mascota comercial, que además patrocina su espacio, generó un amplio rechazo por considerar que se trivializa la fe, aunque la conductora aún no ha emitido ningún pronunciamiento al respecto.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/10/2026 08:24 AM.
En Espectáculos y editada el 13/10/2026 08:26 AM.