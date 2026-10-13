Flor Rubio genera polémica al comparar a la Virgen de Guadalupe con el 'Doctor Simi' en su programa

Durante la transmisión de su espacio informativo Fórmula Espectacular, la comunicadora Flor Rubio aseguró que, "después de la Virgen de Guadalupe, el Doctor Simi es el personaje más querido por todos los mexicanos". Esta declaración provocó un inmediato descontento entre los usuarios de redes sociales y seguidores religiosos, quienes recriminaron a la presentadora el uso de la palabra "personaje" para referirse a la advocación mariana del Tepeyac, una de las representaciones de fe de mayor arraigo en el país desde el siglo XVI.Las críticas se intensificaron al cuestionar la equiparación entre un símbolo religioso tradicional y la imagen comercial desarrollada por Farmacias Similares, fundada en 1997 por el empresario Víctor Manuel González Torres. Parte del público sugirió que la afirmación podría responder a compromisos comerciales, ya que la cadena de medicamentos genéricos figura como uno de los patrocinadores del programa que conduce la periodista. Hasta el momento, Flor Rubio no ha emitido ningún pronunciamiento ni aclaración sobre los señalamientos recibidos.Más allá de la controversia, la figura del médico de bigote blanco ha registrado una presencia amplia en la cultura popular de México. Inspirado originalmente en el actor Joaquín Pardavé, el personaje vivió un cambio mediático a partir de noviembre de 2021, cuando un asistente al festival Corona Capital arrojó un peluche de la botarga a la cantante noruega Aurora.Esta acción se transformó en un hábito recurrente en conciertos dentro de México, con asistentes entregando muñecos caracterizados a artistas internacionales de la talla de Adele, Coldplay, Rosalía y Lady Gaga. La alta demanda de estos peluches impulsó la producción masiva en la fábrica CINIA, ubicada en Puebla, donde laboran más de 1,000 trabajadores, de los cuales un 90% son personas con alguna discapacidad, destacando su modelo de inclusión laboral.La comercialización del personaje se ha expandido con tiendas temáticas denominadas Similandia en plazas comerciales de la Ciudad de México y el Estado de México, ofreciendo ropa, juguetes y artículos coleccionables. La cadena farmacéutica, que suma más de 9,600 sucursales en México y América Latina, también ha incursionado en el entretenimiento masivo y la responsabilidad social.En 2024, la compañía organizó la primera edición del SimiFest en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México, un festival de música orientado a causas de reforestación y apoyo social. El encuentro celebró su segunda entrega en el Autódromo Hermanos Rodríguez en 2025 y ya tiene confirmada una tercera edición para 2026 con artistas de trayectoria internacional. Asimismo, la empresa promueve proyectos de intervención comunitaria, como la "Colonia Simi" en Ecatepec, donde se pintaron los techos de más de 300 viviendas con el rostro del personaje.La comparación realizada por la comunicadora mantiene viva la discusión digital sobre los límites entre las estrategias de marketing corporativo y la reverencia debida a los símbolos de fe en México.