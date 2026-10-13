Gala Montes lanza misteriosa indirecta con su nuevo sencillo 'La mala del cuento'

En medio de la expectativa por el lanzamiento de su próximo álbum, 'La hija de nadie', programado para el 23 de octubre, Gala Montes compartió un breve clip promocional de su nuevo sencillo, 'La mala del cuento'. El video, difundido por el periodista Javier Ceriani, muestra a la artista luciendo su nuevo look mientras suena el avance de la canción.Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el texto que acompañó la publicación: “POV: lo diste todo y aparte ahora eres 'La Mala'”, rematando con una respuesta desafiante: “Pues, ¿y si sí, qué?”. Esta frase ha encendido las redes sociales, con seguidores y medios especulando sobre a quién va dirigida esta dedicatoria, llenando los comentarios de apoyo hacia la joven artista.¿Indirecta a Emiliano Aguilar o a su madre?Aunque Gala no ha especificado el destinatario de su mensaje, la reciente historia de la artista apunta a dos posibles blancos: