Gala Montes lanza misteriosa indirecta con su nuevo sencillo 'La mala del cuento'

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La cantante y actriz Gala Montes promocionó su nuevo sencillo 'La mala del cuento' con un enigmático mensaje que ha desatado especulaciones sobre si la indirecta va dirigida a su madre, Crista Montes, o a su presunto expareja, Emiliano Aguilar. El lanzamiento de su álbum 'La hija de nadie' llega en medio de un torbellino de controversias personales y profesionales para la exintegrante de La casa de los famosos México

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/10/2026 08:27 AM.
En Espectáculos y editada el 13/10/2026 08:30 AM.