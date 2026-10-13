J.Y. Park visita México para renovar la iniciativa "Every Dream Matters" y apoyar la salud visual

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El cantante y fundador de JYP Entertainment, J.Y. Park, visitó México para renovar la iniciativa humanitaria Every Dream Matters (Cada Sueño Importa), en colaboración con World Vision y el Hospital de la Ceguera APEC. El proyecto busca combatir el fracaso escolar y la ceguera prevenible brindando atención médica y salud visual a menores, como una forma de retribuir el cariño que el artista ha recibido de sus fans en el país.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/10/2026 10:03 AM.
En Espectáculos y editada el 13/10/2026 10:07 AM.