J.Y. Park visita México para renovar la iniciativa "Every Dream Matters" y apoyar la salud visual

El cantautor, productor y empresario surcoreano Park Jin-young, mundialmente conocido como J.Y. Park, viajó a México para dar continuidad al proyecto Every Dream Matters (Cada Sueño Importa). Esta iniciativa, impulsada conjuntamente por World Vision México y Corea, el Hospital de la Ceguera APEC y JYP Entertainment, ya ha beneficiado a más de 70 niñas, niños y adolescentes en el país con atención médica especializada y corrección de problemas visuales. Durante el evento, el fundador de JYP entregó personalmente el cheque del donativo a World Vision y compartió un momento de convivencia con algunos de los menores beneficiados por el programa.La visión como clave contra el fracaso escolarEl enfoque del proyecto responde a una realidad crítica en el sistema educativo. Según la Fundación Visión y Vida, uno de cada tres niños que reprueba en México lo hace en realidad por un problema de vista que no fue detectado a tiempo, ya que la mayor parte del aprendizaje infantil depende del sentido de la visión.El Dr. Virgilio Morales Cantón, subdirector Médico del Hospital de la Ceguera APEC, explicó que estos casos son más comunes de lo que se cree y que la corrección visual puede transformar radicalmente la vida y el rendimiento académico de un menor. Las cifras respaldan esta urgencia: entre marzo y julio de 2025, la estrategia federal Vive saludable, vive feliz revisó a cuatro millones de niños de primaria y detectó que cuatro de cada 10 presentaban algún problema de vista. A nivel nacional, se estima que unos 11,550 menores han perdido la vista, de los cuales el 80% de los casos se pudieron haber evitado con una detección temprana.Gratitud a los fans y nuevo enfoque humanitarioDurante su intervención, J.Y. Park destacó que su participación en este tipo de proyectos nace de su deseo de motivar a la infancia a cumplir sus sueños. Asimismo, aseguró que este apoyo a los niños mexicanos es una forma directa de retribuir el inmenso cariño y apoyo que ha recibido de sus fans en México a lo largo de su carrera.Park Jin-young debutó como solista en 1994 y en 2001 fundó JYP Entertainment, una de las disqueras más importantes del K-pop, hogar de grupos globales como TWICE y Stray Kids. En marzo de 2026, el artista dejó su cargo como director interno de la agencia para enfocarse plenamente en su trabajo creativo y en nuevas iniciativas externas, consolidando su labor humanitaria con Every Dream Matters como una de sus principales prioridades en esta nueva etapa de su vida.