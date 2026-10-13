Ricardo Arjona regala un auto a Pocho, su antiguo taxista y escenógrafo, en CDMX

En un emotivo encuentro difundido en redes sociales este octubre de 2026, Ricardo Arjona sorprendió a su viejo amigo Pocho en las calles de la Ciudad de México. El video muestra al cantante acercándose a Pocho, quien llegó vestido de manera formal y visiblemente nervioso. Arjona le confesó que el público no conoce la verdadera dimensión de su vínculo y le recordó que, para su equipo y para él, Pocho es "una celebración".El cantautor rememoró el momento en que se conocieron en esa misma zona hace muchos años, cuando Pocho trabajaba como taxista. Al preguntarle cuántas giras habían realizado juntos, Arjona estimó ocho, pero Pocho lo corrigió de inmediato: "Doce giras", a lo que el músico reaccionó con sorpresa, reconociendo que esa cifra representa "toda la vida".Tras repasar anécdotas, como el color amarillo del antiguo taxi de Pocho (y no verde, como recordaba Arjona), el cantante le pidió a su amigo que mirara hacia una esquina, donde lo esperaba el automóvil obsequio. "Decidimos hacerte un homenaje y ese es para ti", le dijo Arjona, entregándole las llaves y asegurándole que no era una escena preparada.Pocho, conmovido, revisó el vehículo y llamó a su hijo para que fuera a recogerlo, contándole emocionado: "Me regaló un carro, Ricardo". Durante la charla, Pocho también reveló un dato curioso: años atrás, Arjona le había regalado una escenografía completa, material del cual logró obtener ingresos adicionales, algo que celebró con risas el propio cantante, quien agradeció a su amigo por su lealtad y trabajo.Este gesto se enmarca en la profunda relación que Ricardo Arjona mantiene con la Ciudad de México, ciudad que lo vio llegar en sus inicios. El artista ha contado que una experiencia con un chofer capitalino, quien lo llevó al aeropuerto y le recomendó hospedarse en el Hotel Pisa, fue la chispa que inspiró su icónica canción "El taxista". En esa ocasión, mientras bajaba las maletas, el conductor le hizo una petición que marcó su carrera: "Acuérdese de escribirnos una canción a los taxistas".Arjona también evocó recuerdos de sus primeras presentaciones en el Teatro de la Ciudad y de sus noches en el bar El Chato, donde el público lo invitaba a beber cuando interpretaba "Señora de las cuatro décadas". Sobre su vínculo con la metrópoli, el músico ha declarado: "Al D.F. le debo las canciones, los amigos, la nostalgia y la fortaleza". Hoy, esa historia de gratitud vuelve a las calles de la capital, donde un taxista que se convirtió en parte fundamental de las producciones del artista, recibe un automóvil tras compartir 12 giras y una amistad inquebrantable con Ricardo Arjona, cumpliendo simbólicamente aquella vieja promesa hecha a los choferes de la ciudad.