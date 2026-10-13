Ricardo Arjona regala un auto a Pocho, su antiguo taxista y escenógrafo, en CDMX

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El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona sorprendió a Pocho, un antiguo taxista de la Ciudad de México que luego se convirtió en su escenógrafo durante 12 giras, con el regalo de un automóvil. El emotivo encuentro, difundido en redes sociales, rinde homenaje a una amistad de décadas y a la profunda conexión del músico con la capital mexicana, la cual inspiró éxitos como "El taxista".

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/10/2026 09:45 AM.
En Espectáculos y editada el 13/10/2026 09:48 AM.