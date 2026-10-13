Sam Mendes dirigirá cuatro películas simultáneas sobre los Beatles con estreno previsto para abril d

...

El director Sam Mendes rodará cuatro películas simultáneas sobre The Beatles, cada una narrada desde la perspectiva de uno de sus integrantes, con un estreno planificado para abril de 2028. El ambicioso proyecto, producido por Neal Street Productions y distribuido por Sony Pictures, cuenta con un elenco estelar encabezado por Paul Mescal, Harris Dickinson, Joseph Quinn y Barry Keoghan, y busca ofrecer una experiencia cinematográfica acumulativa sin precedentes en la historia del cine.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/10/2026 10:25 AM.
En Espectáculos y editada el 13/10/2026 10:30 AM.