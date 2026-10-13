Sam Mendes dirigirá cuatro películas simultáneas sobre los Beatles con estreno previsto para abril d

Durante el Festival de Cine de Londres (BFI London Film Festival), la productora Pippa Harris, socia de Sam Mendes en Neal Street Productions, reveló los primeros detalles de The Beatles — A Four-Film Cinematic Event. La idea central es que el público pueda experimentar las cuatro películas en el cine durante el mismo período, específicamente en abril de 2028.Harris aclaró que la intención no es obligar a la audiencia a ver las cuatro entregas en un solo día, sino que puedan distribuirlas a lo largo del mes (por ejemplo, una por semana). "Cualquiera que sea la forma en que las veas, nuestra esperanza es que la gente vea las cuatro películas", señaló. La productora defendió la apuesta narrativa, explicando que cada filme "se sostiene como una historia individual de cada uno de esos cuatro hombres, pero tienen un poder acumulativo que creo que es mayor que la suma de sus partes", justificando que solo una banda de la magnitud de los Beatles merece un tratamiento de esta envergadura.Elenco estelar para los "Fab Four" y sus parejasEl proyecto cuenta con un reparto de primer nivel para dar vida a los integrantes de la legendaria banda y a sus figuras cercanas: