Shakira agradece a Antonio de la Rúa como "amigo del alma" en el cierre emotivo de su residencia

Ante más de 55,000 personas en el cierre de su residencia en la capital española, Shakira dedicó un momento especial para agradecer a Antonio de la Rúa. La cantante colombiana reconoció la evolución de su relación, destacando que pasó de ser su compañero sentimental a convertirse en uno de sus amigos más cercanos.Para describir este vínculo, la artista retomó una frase del cantautor uruguayo Jorge Drexler: “Y porque en la vida todo se transforma, como dice Drexler, quiero darle las gracias a este que en un día fue mi compañero y hoy es un gran amigo, amigo del alma, Antonio de la Rúa. Antonio, gracias”. Shakira explicó que él no solo la acompañó emocionalmente durante toda la gira, sino que trabajó incansablemente detrás de escena en la creación y los detalles de la producción.Macondo Park: un esfuerzo colectivo detrás del escenarioEl agradecimiento a De la Rúa estuvo ligado al reconocimiento del recinto Macondo Park, un espacio creado especialmente para sus presentaciones en el complejo Iberdrola Music, en el distrito madrileño de Villaverde.La artista resaltó el esfuerzo monumental detrás de este montaje, reconociendo la participación de 150 artistas que pasaron por el escenario y de más de 10,000 personas que trabajaron en la construcción y producción del recinto, además de dedicar unas sentidas palabras a sus seguidores y a la ciudad: “Gracias Madrid y gracias España”.Colaboraciones estelares y un cierre lleno de celebridadesLa última noche de la residencia en Madrid estuvo marcada por la magia de las colaboraciones musicales. Laura Pausini volvió a compartir escenario con la colombiana para interpretar Antología, en uno de los momentos más emotivos de la velada. Dani Martín se sumó a la despedida con Te dejo Madrid, mientras que Maluma hizo bailar al público al ritmo de Chantaje. Beéle llevó los sonidos de Barranquilla con Algo como tú, y Bizarrap elevó la energía del recinto con la BZRP Music Sessions #53, éxito que ambos convirtieron en un fenómeno internacional.El evento también fue una cita ineludible para la farándula y la vida social española. Shakira realizó su tradicional caminata hacia el escenario acompañada por Laura Escanes, Nuria Roca, Pilar Vidal, Blanca Padilla y Esther Cañadas. Entre el público asistente se pudieron ver figuras como Toñi Moreno, Manuel Carrasco, Belén Esteban, Miguel Ángel Silvestre, Ester Expósito y Eugenia Martínez de Irujo.La gira continúa hacia Asia y ÁfricaEl cierre de la residencia en Madrid no representa el final de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Shakira tiene una agenda internacional que la llevará a escenarios exóticos y únicos. Está previsto que se presente el 18 de octubre en Bishkek, capital de Kirguistán, y posteriormente, el 28 de noviembre, llevará su espectáculo a un entorno histórico sin precedentes: las pirámides de Guiza, en Egipto, continuando así una gira que ya ha reunido a miles de seguidores en distintas partes del mundo.