Shakira agradece a Antonio de la Rúa como "amigo del alma" en el cierre emotivo de su residencia

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Durante el cierre de su residencia de 13 conciertos en Madrid, Shakira sorprendió al agradecer públicamente a su expareja, Antonio de la Rúa, calificándolo como un "amigo del alma" y reconociendo su clave apoyo detrás de escena en la creación de Macondo Park. El emotivo final de la etapa europea de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour incluyó colaboraciones estelares y anunció sus próximos destinos en Kirguistán y Egipto.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/10/2026 10:53 AM.
En Espectáculos y editada el 13/10/2026 12:34 PM.