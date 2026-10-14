Angélica Vale revela que ya "encontró a la mujer de su vida" tras su divorcio de Otto Padrón

A unos meses de que se hiciera pública la separación entre Angélica Vale y Otto Padrón, la actriz tomó la vocería de su propia historia para aclarar los hechos. La estrella de La fea más bella reveló que fue ella quien tomó la firme decisión de dar por terminada la relación, a pesar de que en un principio le habían pedido guardar silencio. La intérprete confesó que hubo un momento de quiebre en el que simplemente dijo "hasta aquí", marcando el final de su matrimonio. En aquel momento, Vale aseguró que estaba tomando las cosas con mucha tranquilidad y que, por lo pronto, no tenía en sus planes buscar otra relación sentimental, prefiriendo procesar el cambio con calma."La mujer de mi vida soy yo": un giro hacia el amor propioRecientemente, un video compartido por Univisión volvió a poner a la actriz en el centro de las conversaciones digitales. En la grabación, Angélica Vale afirma que ya "encontró a la mujer de su vida", una frase que de inmediato encendió las alarmas y especulaciones sobre un posible nuevo romance. Sin embargo, la actriz aclaró que el significado es totalmente diferente: se refiere a que, más allá de buscar al "hombre de su vida", ha decidido enfocarse en sí misma. "La mujer de su vida" es una declaración de amor propio, señalando que ahora ella es su propia prioridad. No se trata, por lo tanto, de una nueva etapa sentimental, sino de un empoderamiento personal y una nueva filosofía de vida.El respaldo de su familia y el ruido mediáticoDurante la misma conversación, en la que también estuvo presente su madre, la legendaria Angélica María, Vale fue cuestionada sobre cómo han vivido sus hijos la separación de sus padres. Lejos de ser un trauma, la actriz afirmó que sus hijos se han mostrado emocionados por el cambio en ella, ya que la han notado visiblemente "más feliz" y plena en esta nueva etapa de independencia.Paralelamente a esta declaración sobre su bienestar emocional, otro tema que ha generado ruido mediático en fechas recientes fue un beso que la actriz compartió con Mauricio Barcelata previo al inicio de una telenovela, lo que añadió un extra de especulación al entorno de la actriz. No obstante, Angélica Vale ha dejado claro que su enfoque actual está en su crecimiento personal, su carrera y la felicidad que ha encontrado en su propia compañía.