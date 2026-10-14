Angélica Vale revela que ya "encontró a la mujer de su vida" tras su divorcio de Otto Padrón

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Tras confirmar el fin de su matrimonio con Otto Padrón, la actriz Angélica Vale desmintió los rumores sobre un nuevo romance al revelar en un video viral que ya "encontró a la mujer de su vida": ella misma. La intérprete destacó que su prioridad actual es su propio bienestar y felicidad, un cambio de enfoque que, según confesó, ha sido celebrado con entusiasmo por sus hijos y su madre, Angélica María.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 14/10/2026 10:15 AM.
En Espectáculos y editada el 14/10/2026 10:51 AM.