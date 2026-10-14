Christian Nodal y Ángela Aguilar desatan críticas en redes tras video cantando 'Amor Eterno'

La relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal ha sumado un nuevo capítulo a la polémica que ha rodeado a la pareja desde su inicio. Recientemente, ambos compartieron en sus redes sociales un romántico momento en el que aparecen cantando Amor Eterno, el icónico éxito de Juan Gabriel. Sin embargo, lejos de ser recibido únicamente con felicitaciones, el video convirtió el nombre del intérprete de Adiós Amor en objeto de fuertes críticas por parte de los usuarios en plataformas digitales.El fantasma de las exparejas: Belinda y CazzuLas reacciones negativas se intensificaron al recordar las relaciones anteriores del cantante. Muchos internautas apuntaron directamente a su romance con la artista argentina Cazzu, quien habló públicamente sobre su separación y cuestionó la rapidez con la que Nodal inició una nueva relación sentimental.Aún más reveladoras fueron las comparaciones con su relación con Belinda. Los usuarios recordaron un momento casi idéntico ocurrido en 2022, cuando Nodal y la cantante también mantenían un romance y compartieron un video interpretando Amor Eterno. En aquella ocasión, Nodal expresó su deseo de pasar toda la vida junto a ella, un gesto que Belinda correspondió románticamente. La similitud entre ambos escenarios ha reavivado el debate en línea, con seguidores señalando las coincidencias como una señal de alerta.Un patrón de "grandes promesas" bajo la lupaPara una parte significativa de la audiencia, la historia del cantante parece repetirse. Las críticas se centran en la percepción de que Nodal suele expresar "grandes promesas de amor" a sus parejas, las cuales, según los usuarios, le resultan difíciles de cumplir a largo plazo.Este escrutinio público pone bajo la lupa la narrativa romántica que el artista construye en sus redes sociales, demostrando que, en la era digital, los gestos de parejas anteriores pueden convertirse rápidamente en el principal argumento de los detractores de una nueva relación. Mientras la pareja continúa compartiendo momentos juntos, el debate sobre la autenticidad y duración de estos vínculos sigue abierto en la opinión pública.