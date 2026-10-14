Christian Nodal y Ángela Aguilar desatan críticas en redes tras video cantando 'Amor Eterno'

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Un reciente video romántico de Christian Nodal y Ángela Aguilar cantando Amor Eterno ha desatado una ola de críticas en redes sociales. Los internautas señalan un supuesto patrón en las declaraciones del cantante, comparando este gesto con momentos similares que vivió con sus exparejas, Belinda y Cazzu, y cuestionando la durabilidad de sus promesas de amor.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 14/10/2026 09:05 AM.
En Espectáculos y editada el 14/10/2026 09:17 AM.