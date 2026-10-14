Guillermo del Toro defiende la película 'Digger' de González Iñárritu

Durante un encuentro con la prensa, Guillermo del Toro fue cuestionado sobre las reacciones y críticas que ha generado Digger, la más reciente producción de su colega y amigo Alejandro González Iñárritu. El director de El laberinto del fauno salió en defensa de la cinta, destacando su calidad técnica y su naturaleza arriesgada.“Es una película espléndida, increíblemente bien hecha, increíblemente experimental, valiente. Y creo que raspa un poco el hecho de que es muy crítico. Y es muy crítico consigo mismo y la película misma se critica a sí misma”, expresó en una entrevista con Televisa Espectáculos. Para Del Toro, esta autocrítica y mirada incómoda son precisamente los elementos que hacen valiosa a la obra, al atreverse a explorar nuevas posibilidades narrativas más allá de las expectativas convencionales del público.Celebración por los 20 años de 'El laberinto del fauno'Las declaraciones ocurrieron durante una visita sorpresa de Del Toro a un cine en Los Ángeles, donde asistió a la proyección de la versión remasterizada en 3D de El laberinto del fauno. A dos décadas de su estreno original, la aclamada cinta regresó a las salas de Estados Unidos y próximamente lo hará en México, permitiendo que nuevas generaciones la descubran y los fans la vuelvan a disfrutar en la pantalla grande.El cineasta se mostró muy satisfecho con la respuesta del público: “Ha estado superbien la asistencia. Es gente que en su mayoría ya vio la película, pero te encuentras mucha gente que la está viendo por primera vez después de 20 años. El siguiente país donde estrenamos es México”.62 años y un deseo de 'sensatez'En la misma entrevista, el realizador recordó su 62º cumpleaños, celebrado el pasado 9 de octubre mientras se encontraba en Nueva York promocionando el reestreno de su icónica película. Del Toro contó entre risas que pasó la fecha entre traslados y compromisos profesionales, aunque recibió un par de pasteles que "ya hicieron su mella".Al ser cuestionado sobre qué le pide a la vida en esta nueva etapa, el cineasta pidió una cualidad que considera urgente en la actualidad: la sensatez. “Es lo más escaso que hay ahorita. La sensatez no necesariamente lleva a cosas de cordura y puedes decidir cambiar el mundo, puedes decir cambiarte tú, cambiar de vida, no sé, pero como que vivimos casi sin meditar”, reflexionó, enfatizando la importancia de detenerse a pensar antes de actuar en un mundo que avanza sin pausa.