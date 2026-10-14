Guillermo del Toro defiende la película 'Digger' de González Iñárritu

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El cineasta Guillermo del Toro salió en defensa de Digger, la más reciente película de Alejandro González Iñárritu, calificándola como una obra "valiente" y "experimental". Las declaraciones se dieron durante la gira de celebración por el 20º aniversario de El laberinto del fauno, que regresa a las salas en 3D, y en el marco de su 62º cumpleaños, donde pidió "sensatez" para el mundo actual.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 14/10/2026 11:28 AM.
En Espectáculos y editada el 14/10/2026 11:36 AM.