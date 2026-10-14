Irán Castillo evita opinar sobre la sentencia de sus secuestradores tras recibir condenas

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A más de 11 años de su secuestro, nueve integrantes de la banda criminal que privó de la libertad a la actriz Irán Castillo en 2015 recibieron condenas de entre 57 y 165 años de prisión. Ante la noticia, la actriz mantuvo una postura evasiva y tajante ante los medios, negándose a dar declaraciones sobre el fallo judicial, aunque en el pasado ya había expresado haber perdonado a sus captores y haber sufrido síndrome de Estocolmo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 14/10/2026 12:31 PM.
En Espectáculos y editada el 14/10/2026 12:51 PM.