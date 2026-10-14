Irán Castillo evita opinar sobre la sentencia de sus secuestradores tras recibir condenas

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que nueve integrantes de la banda criminal relacionada con el secuestro de la actriz Irán Castillo han recibido sentencias firmes. Las condenas, que van de los 57 a los 165 años de prisión, fueron impuestas por delitos como delincuencia organizada, secuestro agravado, delitos contra la salud y posesión de armas de fuego.Los castigos más severos fueron de 165 y 161 años de cárcel, acompañados de multas de 863 mil 742 pesos para los principales responsables. Otros miembros de la organización fueron sentenciados a 111, 61 y 57 años de prisión, dependiendo de los delitos acreditados y su nivel de participación en el crimen.Una reacción breve y evasiva ante los mediosPese a la relevancia de la actualización judicial, Irán Castillo sorprendió a los medios con una respuesta breve y tajante al ser interceptada por reporteros del programa Ventaneando. Lejos de expresar alivio o dar detalles sobre sus sentimientos respecto a la impartición de justicia, la actriz evitó profundizar en el tema.Al ser cuestionada directamente sobre la sentencia, señaló que no le gusta verse involucrada en "chismes" y se negó a compartir cualquier opinión sobre la resolución del caso. A pesar de la insistencia de los reporteros, Castillo mantuvo su postura, abordó su vehículo y se retiró del lugar sin ofrecer más declaraciones.Antecedentes del crimen y el perdón de la actrizEl secuestro de la actriz ocurrió en mayo de 2015 en la Ciudad de México, cuando regresaba de una función de teatro. Una banda de "montachoques" la interceptó en la vía pública y, tras bajar de su automóvil, fue privada de su libertad por sujetos armados. Permaneció cautiva alrededor de tres días en una casa de seguridad, tiempo durante el cual los delincuentes exigieron un rescate a su familia, quienes enfrentaron grandes dificultades para reunir el dinero.Años después, Castillo agradeció públicamente a la cantante Gloria Trevi y a su esposo, Armando Gómez, por haberles ayudado a completar el rescate. Con el paso del tiempo, la actriz ha hablado abiertamente sobre el trauma vivido, revelando que durante el cautiverio desarrolló síndrome de Estocolmo e incluso llegó a "encariñarse" con sus captores. En declaraciones previas, ya había mencionado que había perdonado a los responsables, bajo la premisa de que "hay que comprender", cerrando ese capítulo de su vida desde una perspectiva de sanación personal más que de revancha.