Laura Bozzo enfrenta rumores de nueva hospitalización por problemas intestinales

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La conductora Laura Bozzo es objeto de rumores sobre una presunta hospitalización de emergencia por problemas intestinales, información que aún no ha sido confirmada por ella ni su familia. Este episodio reaviva el interés en su extenso y complejo historial clínico, que incluye una muerte clínica durante el parto de su hija, una batalla contra el cáncer de mama, graves complicaciones por negligencia médica y una lucha de toda la vida contra la depresión y la ansiedad.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 14/10/2026 02:53 PM.
En Espectáculos y editada el 14/10/2026 02:57 PM.