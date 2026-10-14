Laura Bozzo enfrenta rumores de nueva hospitalización por problemas intestinales

Recientemente han circulado especulaciones en los medios sobre una supuesta internación de emergencia de la conductora de Laura en América* debido a problemas intestinales. Hasta el momento, ni Bozzo ni sus seres queridos han confirmado o desmentido estos reportes, ni han informado si la presentadora requerirá una intervención quirúrgica. Sin embargo, este no es el primer episodio de salud que enfrenta la también exparticipante de La Casa de los Famosos y MasterChef Celebrity México.Muerte clínica durante el partoLa primera complicación grave de su vida ocurrió antes de su consolidación como figura televisiva, durante el parto de su primera hija, Victoria de la Fuente Bozzo. La presentadora sufrió complicaciones que detuvieron su corazón durante aproximadamente 15 segundos, un hecho registrado en su historia clínica. “Yo estuve 15 segundos muerta. Yo me acuerdo que estaba echada en una sala de operaciones, tenía huecos por todos lados, era un Cristo crucificado. De repente, fue una sensación de irme al techo y yo miraba mi cuerpo”, relató Bozzo en una entrevista con la doctora Araceli Alonso, describiendo la experiencia como "muy dolorosa" antes de recobrar la conciencia.Cáncer de mama y negligencia médicaAños después, la conductora fue diagnosticada con cáncer de mama. Descubrió un bulto de manera fortuita mientras se encontraba en Perú, lo que la llevó a viajar a México para someterse a una operación, radiación y un tratamiento farmacológico preventivo para evitar reincidencias.En 2016, Bozzo reveló que estuvo a punto de morir a causa de una negligencia médica durante una histerectomía preventiva, realizada con el objetivo de evitar el desarrollo de cáncer por factores hormonales. Durante la cirugía, el médico le cortó los intestinos y los cosió sin percatarse del error. “Obviamente, al día siguiente, el intestino explosionó y me vino un shock séptico”, explicó. Tuvo que ser sometida a una segunda cirugía de urgencia para limpiar su organismo, logrando finalmente su recuperación.Lucha constante contra la depresión y la ansiedadMás allá de las condiciones físicas, la conductora ha sido muy abierta sobre sus trastornos mentales. Reveló que padece depresión desde los 9 o 10 años de edad, época en la que fue llevada por primera vez con un psiquiatra. Con el tiempo, optó por manejar su condición principalmente a través de terapia psicológica.Asimismo, Bozzo ha compartido que sufre episodios de ansiedad, los cuales en su caso se manifiestan a través de la anorexia y ataques de pánico. En una ocasión, tras conocer el testimonio del cantante J Balvin sobre este trastorno, la conductora escribió en Instagram: “Recuerdo que respiraba en bolsas de papel para no hiperventilar y más de una vez terminé en la clínica pensando que tenía un ataque al corazón”.Mientras se aguarda una declaración oficial sobre su estado de salud actual, este repaso por su historial médico evidencia la resiliencia de la presentadora frente a múltiples adversidades a lo largo de su vida.