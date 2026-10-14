Luis de Llano rinde emotivo homenaje a su padre en redes sociales en medio de la controversia

Este 14 de octubre, Luis de Llano Macedo rompió su silencio en redes sociales para compartir una fotografía en blanco y negro de su archivo familiar, en la que aparece sonriendo mientras su padre lo abraza por detrás. Acompañando la imagen, el productor escribió una dedicatoria llena de nostalgia, recordando la sonrisa, la personalidad y las enseñanzas de Luis de Llano Palmer.El mensaje inició con una referencia a "Las mañanitas" y destacó el cariño con el que lo recuerda, señalando además que la familia continúa creciendo. También compartió una frase que atribuyó a su padre, relacionada con una tienda de ropa en La Habana. Cabe destacar que, en la captura de la publicación, se observa el aviso de Instagram indicando que los comentarios en la publicación están limitados, una medida que el productor ha utilizado recientemente en sus cuentas.El rechazo legal a la serie de TimbiricheEsta publicación personal llega apenas días después del comunicado difundido el 8 de octubre por la representación legal del productor. En dicho documento, se informó que se había notificado por vías notariales y judiciales su total oposición al uso de su imagen y derechos en obras de ficción o documentales, en clara referencia a la serie sobre Timbiriche producida por ViX.El escrito buscó deslindar a De Llano Macedo de las narrativas elaboradas de manera unilateral por las empresas involucradas en el proyecto, reafirmando su postura de no avalar una producción que, según su equipo legal, no cuenta con su consentimiento.El repudio de los exintegrantes originalesLa controversia alrededor de la serie no es exclusiva del productor. Seis de los miembros fundadores de la agrupación —Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza, Erik Rubín, Benny Ibarra y Sasha Sokol— difundieron un pronunciamiento conjunto antes del estreno del proyecto.Los seis artistas señalaron de manera contundente que no participaron en la creación de la serie, que no fueron consultados sobre las historias que se contarían y que tampoco autorizaron el uso de su imagen, voz o identidad. Por ahora, en su más reciente publicación, Luis de Llano ha optado por concentrarse exclusivamente en sus recuerdos familiares, sin añadir nuevas declaraciones sobre el polémico proyecto de ViX.