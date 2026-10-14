Luis de Llano rinde emotivo homenaje a su padre en redes sociales en medio de la controversia

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El productor Luis de Llano Macedo compartió un emotivo mensaje y una fotografía en honor a su fallecido padre, Luis de Llano Palmer, en sus redes sociales. Esta publicación de tono familiar llega días después de que el productor notificara legalmente su oposición al uso de su imagen en la serie de Timbiriche de ViX, una controversia que también ha generado el rechazo público de seis exintegrantes originales de la agrupación.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 14/10/2026 12:10 PM.
En Espectáculos y editada el 14/10/2026 12:28 PM.