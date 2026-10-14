Naim Darrechi es presuntamente detenido en el aeropuerto de Madrid tras salir de México

El creador de contenido mexicano Derek Trejo informó a través de sus redes sociales y una transmisión en vivo en la plataforma Kick que Naim Darrechi fue detenido al llegar al Aeropuerto de Madrid. Trejo había viajado a España para reunirse con el influencer y desarrollar un proyecto en conjunto.Según relató Trejo, tras esperar cerca de dos horas en el aeropuerto, recibió un mensaje de Darrechi informándole que estaba detenido, situación que inicialmente confundió con una broma. Posteriormente, el español dejó de responder llamadas y mensajes, obligando a Trejo a contactar al padre de Naim para informarle de la situación y buscar un alojamiento temporal. Hasta el momento, las autoridades españolas no han confirmado el incidente ni aclarado si se trató de un arresto formal o una revisión de rutina.Antecedentes: acusaciones de agresión sexual en MéxicoEsta detención se produce en un contexto de alta controversia para el influencer. Semanas atrás, el 27 de septiembre, Cristina Romero Álvarez, madre del influencer Abelito, denunció que sufrió tocamientos y roces corporales sin su consentimiento durante la fiesta de cumpleaños de su hijo.El 29 de septiembre, Romero anunció que emprendería acciones legales directamente contra Naim Darrechi, Agustín Fernández y Suavecito, instando a las autoridades a investigar y a la sociedad a no revictimizar. Tras el escándalo, Darrechi abandonó México, asegurando que su viaje respondía a compromisos laborales previamente programados.Trayectoria y antecedentes legales del influencerNaim Alejandro Darrechi, de 24 años y originario de Palma de Mallorca, alcanzó la fama a través de videos de entretenimiento y bailes en Musical.ly (hoy TikTok), donde acumuló millones de seguidores. También ha incursionado en la música con temas como Escápate y Volver a Empezar, y en 2026 participó en el reality show La Mansión VIP, encabezado por HotSpanish. En México, ganó notoriedad mediática por su relación sentimental con la influencer Yeri Mua.Sin embargo, esta no es la primera vez que Darrechi enfrenta problemas con la ley. En 2021 fue detenido en Mallorca tras un enfrentamiento con la policía; en 2023, fue arrestado en Veracruz, México, por presuntamente alterar el orden público; y en mayo de 2026, fue detenido temporalmente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) tras un conflicto por el uso de un vapeador durante un vuelo, donde su defensa alegó una presunta conducta de discriminación.