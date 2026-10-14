Naim Darrechi es presuntamente detenido en el aeropuerto de Madrid tras salir de México

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El influencer español Naim Darrechi fue presuntamente detenido este 14 de octubre en el Aeropuerto de Madrid, según reportó el creador de contenido mexicano Derek Trejo. El incidente ocurre semanas después de que Darrechi abandonara México tras ser señalado por Cristina Romero Álvarez, madre del influencer Abelito, de presuntas agresiones sexuales, aunque las autoridades españolas aún no han confirmado el arresto.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 14/10/2026 12:51 PM.
En Espectáculos y editada el 14/10/2026 01:12 PM.