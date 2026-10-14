Roberto Tapia desmiente romance con Emma Coronel y aclara que son "amigos"

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El cantante de música regional mexicana Roberto Tapia desmintió los rumores de un supuesto romance con Emma Coronel, esposa de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, tras un video de un baile en una fiesta en Los Ángeles. El intérprete aclaró que solo mantienen una amistad y recordó su buena relación pasada con el narcotraficante, a quien dedicó el emblemático corrido 'El niño de la tuna'.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 14/10/2026 12:29 PM.
En Espectáculos y editada el 14/10/2026 12:31 PM.