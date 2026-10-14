Roberto Tapia desmiente romance con Emma Coronel y aclara que son "amigos"

Las especulaciones sobre una presunta relación sentimental entre Roberto Tapia y Emma Coronel surgieron tras una fiesta organizada en Los Ángeles, California, por el streamer Víctor Ordóñez, conocido como "Lonche de Huevito", para celebrar su propio éxito. Al evento asistieron figuras como Gerardo Ortiz y Chino Pacas. Durante la reunión, Tapia y Coronel fueron grabados bailando muy cerca, momento que fue suficiente para encender las redes sociales con teorías sobre un nuevo romance.Ante el "mitote" mediático, Roberto Tapia fue cuestionado por el periodista Ernesto Buitrón y negó rotundamente que exista algo más que una amistad. "Ustedes son los que echan el mitote, para mí era un baile normal, pues", comentó el cantante, quien además restó importancia a los comentarios en internet: "Las redes sociales son gratis, la gente puede subir lo que quiera".Una amistad que trasciende a la familiaLejos de alejarse, Tapia enfatizó que el vínculo con la modelo e influencer es cercano y de respeto mutuo. "Es mi amiga, ella y toda su familia son mis amigos. Todo el mundo lo sabe", afirmó el intérprete de 'Iván, El Chapito', buscando cerrar de tajo las especulaciones sobre una relación amorosa y reafirmando la lealtad hacia su círculo de conocidos.El vínculo histórico con 'El Chapo' y 'El niño de la tuna'La cercanía actual de Tapia con Emma Coronel tiene sus raíces en la buena relación que el músico llegó a tener con Joaquín Guzmán Loera antes de su aprehensión definitiva en 2016. El cantante ha explicado en diversas ocasiones que su trabajo como artista lo llevó, de manera natural, a codearse con el entonces líder del Cártel de Sinaloa."Yo nunca pedí ir allá con él, simplemente el ritmo de la música y la vida me llevó hasta allá", relató Tapia en una conversación con Infinito Magazine, recordando haber acudido a una posada donde estaban presentes 'El Chapo', sus hijos y Dámaso López.Fue en ese contexto que Tapia le compuso el corrido 'El niño de la tuna'. En una entrevista con Ernesto Barajas, el cantante reveló que, el día que lo conoció, el narcotraficante le confesó que esa era su canción favorita, ya que la letra narraba con crudeza y nostalgia su vida: "Me recuerda todo lo que viví, habla de mis hijos, de mi hijo que ya no está, de cuando yo vendía naranjas y tenía la ilusión de ser alguien en la vida".Tapia asegura que 'El Chapo' siempre fue amable con él, por lo que conserva buenos recuerdos de aquellas reuniones, un antecedente que, a sus ojos, justifica y explica la amistad y el respeto que hoy mantiene con Emma Coronel y su familia.