Russell Brand enfrenta juicio en Londres por siete cargos de agresión sexual

Este miércoles, el comediante y actor de 51 años, Russell Brand, se presentó ante el Tribunal de la Corona de Southwark en Londres para enfrentar un total de siete cargos: tres de violación, tres de agresión sexual y uno de atentado al pudor. Según la acusación, los hechos ocurrieron entre 1999 y 2009 en diversos escenarios, incluyendo una habitación de hotel, lugares de trabajo, un cubículo de baño en un bar y el domicilio del propio acusado.Al presentar los cargos, la fiscal Riel Karmy-Jones describió a Brand como un "depredador sexual" con un deseo "indiscriminado y voraz". La fiscal sostuvo que el acusado podía ser encantador y divertido cuando buscaba algo a cambio, pero que luego se mostraba "exigente, convencido de que todo le correspondía, despiadado, calculador y manipulador". Karmy-Jones enfatizó que, en ningún caso, las protestas o la falta de reacción de las mujeres modificaron la conducta del acusado, cuyo único objetivo era satisfacer su "apetito sexual infantil".El origen de las denunciasLas seis mujeres denunciantes no tenían relación entre sí y conocieron a Brand a través de sus empleos, encuentros sociales vinculados al trabajo o funciones en las que él actuaba. Según la fiscalía, ninguna acudió a la policía en su momento por diversas razones personales. Las investigaciones formales se desencadenaron después de que, en 2023, se difundieran acusaciones anónimas contra Brand a través de un programa de televisión y un reportaje periodístico de alto impacto. "No le importaba quién fuera la mujer, en qué estado la dejara ni cómo la hubiera hecho sentir", afirmó la fiscal, destacando que lo único que primaba en su mente era conseguir lo que quería, con quien quería.La reacción de Brand y su trayectoriaAl llegar al tribunal, vestido con un traje oscuro y una fina bufanda blanca, Russell Brand hizo una breve declaración: "Hoy me siento bendecido. Por supuesto, estoy preocupado, pero tengo la esperanza de que este proceso conduzca a buenos resultados para todos los implicados". El comediante niega rotundamente todas las acusaciones y presentará su defensa más adelante en el proceso.Brand fue una de las figuras más reconocidas de la televisión y la radio británicas durante los años 2000, con una presencia habitual en la BBC. Su estilo extravagante lo llevó a protagonizar películas como Get Him to the Greek (2010), año en el que contrajo matrimonio con la cantante estadounidense Katy Perry, unión que terminó en divorcio en 2012 tras 14 meses. En años recientes, había orientado su carrera hacia las plataformas digitales, creando contenido centrado en política, religión y libertad de expresión.Se prevé que el juicio contra el exconductor se extienda por aproximadamente seis semanas, durante las cuales se presentarán las pruebas y testimonios que determinarán el futuro legal de la estrella del entretenimiento.