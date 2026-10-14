Russell Brand enfrenta juicio en Londres por siete cargos de agresión sexual

...

El comediante y actor Russell Brand compareció ante el Tribunal de la Corona de Southwark en Londres para enfrentar tres cargos de violación, tres de agresión sexual y uno de atentado al pudor. La fiscalía lo describió como un "depredador sexual" que abusó de seis mujeres entre 1999 y 2009. Brand, quien niega todas las acusaciones, declaró sentirse "bendecido" al inicio de un proceso judicial que se prevé dure seis semanas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 14/10/2026 11:41 AM.
En Espectáculos y editada el 14/10/2026 11:53 AM.