Shakira descarta reconciliación con Antonio de la Rúa y lo define como su "amigo del alma"

El pasado 12 de octubre, durante la última función de su residencia de 13 conciertos en el recinto temporal Macondo Park en Madrid, Shakira tomó el micrófono para aclarar el estado de su relación con el empresario argentino Antonio de la Rúa. Lejos de confirmar las especulaciones románticas, la cantante lo definió como alguien que "un día fue mi compañero y, hoy, es un gran amigo, amigo del alma".La artista agradeció públicamente su apoyo y detalló su rol detrás de escena, atribuyéndole el trabajo en "la creación y todos los detalles" del recinto madrileño y de la producción de la gira. Con esta declaración, Shakira cerró el capítulo de especulaciones, confirmando que la reincorporación del argentino a su equipo es únicamente de carácter laboral.Los rumores de un reencuentro sentimental cobraron fuerza el 1 de marzo, cuando las cámaras captaron a De la Rúa entre el público del Zócalo de la Ciudad de México. Ese concierto gratuito, que reunió a más de 400 mil personas y superó el récord de asistencia de Los Fabulosos Cadillacs en la plaza, formó parte del cierre mexicano de la gira. El momento que más circuló en redes sociales fue la reacción de De la Rúa durante la interpretación de Día de enero, la balada que Shakira compuso en 2006 durante su noviazgo con él. Verlo sumamente concentrado y atento a esa canción en particular, frente a cientos de miles de personas, fue el detonante principal de la narrativa de una posible segunda oportunidad romántica, escenario que se repitió con matices en el estadio GNP de la misma ciudad.La historia entre ambos se remonta al 26 de marzo de 2000, cuando coincidieron en una cena en Buenos Aires. Lo que comenzó como un romance de once años también se convirtió en una fructífera sociedad comercial: De la Rúa dejó sus funciones en el entorno presidencial (era hijo del expresidente Fernando de la Rúa) para convertirse en el mánager y estratega de la artista. Bajo su gestión, Shakira lanzó Laundry Service (2001) y cerró un contrato histórico con Live Nation.La pareja anunció su separación en 2011. Aunque inicialmente prometieron seguir como socios, la relación se fracturó cuando De la Rúa demandó a la cantante por una compensación de 100 millones de dólares, querella que fue desestimada en 2013. Tras el litigio, el empresario se radicó en Europa y se consolidó como inversor en el sector hotelero de lujo, alejándose de la órbita pública de su expareja.Sin embargo, el reacercamiento profesional se gestó en 2024, tras la salida del mánager Jaime Levine del entorno de la cantante. Desde entonces, De la Rúa comenzó a aparecer de manera intermitente en la gira, y la presencia de su hija Zulú y su hermana Agustina en algunos conciertos alimentó aún más los rumores. No obstante, con su aclaración en Madrid, Shakira dejó establecido que, dieciséis años después de separar sus caminos personales, el lugar que ocupa Antonio de la Rúa en su vida es el de colaborador y amigo, no el de pareja.