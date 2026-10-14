Shakira descarta reconciliación con Antonio de la Rúa y lo define como su "amigo del alma"

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Durante el cierre de su residencia en Madrid, Shakira desmintió los rumores de reconciliación amorosa con Antonio de la Rúa, aclarando que su vínculo actual es estrictamente profesional y de amistad. La cantante agradeció públicamente su labor en la producción de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, poniendo fin a meses de especulaciones desatadas tras su aparición en el histórico concierto del Zócalo en la Ciudad de México.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 14/10/2026 09:42 AM.
En Espectáculos y editada el 14/10/2026 09:50 AM.