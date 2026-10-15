Cazzu reconoce a Christian Nodal como clave en su evolución artística pese a sus conflictos legales

A través del pódcast Ruido y Sentimiento, la cantante argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida artísticamente como Cazzu, se sinceró sobre su evolución como artista y persona. Aunque admitió que aún le cuesta trabajo "dejar salir su voz y creérsela", reveló que hubo una persona clave que la incentivó a experimentar en su carrera. Sin mencionar su nombre directamente, el contexto de sus declaraciones dejó en claro que se refería a Christian Nodal, el padre de su hija. Con estas palabras, la intérprete dejó entrever que, a pesar de la distancia y los conflictos que hoy los separan, la influencia positiva de él en su desarrollo profesional sigue siendo un hecho innegable en su trayectoria.La relación entre Nodal y Cazzu, oficializada en 2022, fue una de las más mediáticas del espectáculo. Tras el anuncio del embarazo de la argentina, todo parecía marchar bien, pero la pareja anunció su separación en mayo de 2024 bajo un comunicado que prometía mantener los mejores términos por el bien de su hija.Sin embargo, la paz duró poco. Rápidamente surgieron rumores de infidelidad de Nodal con la cantante Ángela Aguilar, algo que Cazzu negó categóricamente en su momento. La controversia se intensificó cuando Ángela afirmó en una entrevista que su romance con Nodal se había dado con el "visto bueno" de la argentina, una declaración que Cazzu desmintió, asegurando que no tenía conocimiento de lo que ocurría entre ellos y que se sintió obligada a defenderse de las mentiras.Actualmente, ambos artistas se encuentran inmersos en procesos legales relacionados con la crianza y custodia de su hija, sin que hasta el momento hayan logrado un acuerdo que satisfaga a ambas partes.Pese a las batallas legales y el ruido mediático que ha rodeado su vida personal, Cazzu ha demostrado resiliencia y ha comenzado a retomar su vida. Recientemente, ha sido captada en momentos íntimos con un nuevo galán: su bailarín, Ignacio Colombara. Este nuevo capítulo sugiere que la artista está dispuesta a cerrar las heridas del pasado y avanzar, dejando atrás las polémicas para enfocarse en su bienestar personal, su carrera musical y su nuevo romance, mientras las especulaciones sobre si "la veremos vestida de blanco" comienzan a circular entre sus seguidores.