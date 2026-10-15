Cazzu reconoce a Christian Nodal como clave en su evolución artística pese a sus conflictos legales

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En una reciente aparición en el pódcast Ruido y Sentimiento, Cazzu reconoció que Christian Nodal fue una figura clave que la incentivó a experimentar en su carrera artística. Este reconocimiento surge en medio de los complejos procesos legales que la pareja mantiene por la custodia de su hija y las polémicas derivadas de la nueva relación del cantante con Ángela Aguilar, mientras la artista argentina parece haber retomado su vida sentimental junto al bailarín Ignacio Colombara.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 15/10/2026 09:01 AM.
En Espectáculos y editada el 15/10/2026 09:02 AM.