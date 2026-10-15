Eduardo España denuncia que fue desalojado de un estudio de TV para dar lugar a Samuel Garcia

El incidente ocurrió en las instalaciones de una cadena televisiva en la Ciudad de México, donde Eduardo España acudió acompañado de su asistente personal y una representante de la distribuidora Videocine. El objetivo era difundir el proyecto cinematográfico La Venganza del Charro Negro, el cual ya estaba considerado en la escaleta de producción del programa matutino conducido por la periodista Maca Carriedo.Según relató el actor en un video compartido en sus redes sociales, mientras aguardaba su turno en el área asignada, un despliegue de escoltas y personal de logística anunció la llegada del mandatario neoleonés. Inmediatamente, el personal operativo del programa solicitó a España y a su comitiva que evacuaran el foro de transmisión. El comediante señaló que, tras esperar una explicación técnica, constató que la indicación respondía únicamente a la necesidad de desalojar el espacio para permitir el ingreso exclusivo del gobernador y su equipo.Indignación por "veneración" a figuras políticasAnte la situación, Eduardo España tomó la decisión de retirarse de las instalaciones, marcando la primera vez en su carrera que abandona un compromiso de entrevista pactado previamente. El actor expresó que la experiencia le generó una fuerte alteración emocional: “Me dio el patatús, me temblaba la mano de coraje”, sostuvo.España calificó la medida como un acto de discriminación contra los profesionales del entretenimiento y una falta de ética por parte de la gerencia de producción del espacio televisivo. “Nos sacaron del foro como si el señor fuera Dios”, expresó, cuestionando la prioridad concedida a una figura de la función pública en un espacio de transmisión privado por encima del respeto a los invitados de la sociedad civil. No obstante, el comediante deslindó de los hechos a la conductora Maca Carriedo, a quien manifestó su respeto profesional.Silencio oficial y continuidad de la promociónPor su parte, el gobernador Samuel García difundió en sus redes sociales oficiales imágenes de la entrevista concedida a Maca Carriedo, donde expuso las acciones desarrolladas durante sus cinco años de administración estatal en Nuevo León y sus proyectos futuros, como parte de una gira de trabajo en la capital para presentar balances gubernamentales.Hasta el momento, ni la empresa de televisión ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la denuncia de España y las condiciones de acceso al estudio, ni el equipo de comunicación del gobierno de Nuevo León ha ofrecido una postura respecto al señalamiento de interferencia en las actividades de otros invitados. Mientras tanto, la agenda de difusión de La Venganza del Charro Negro continuará en otras plataformas de comunicación nacional.