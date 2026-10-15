Eduardo España denuncia que fue desalojado de un estudio de TV para dar lugar a Samuel Garcia

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El actor y comediante Eduardo España denunció que fue obligado a abandonar un estudio de televisión en la Ciudad de México minutos antes de su entrevista programada, con el fin de otorgar acceso exclusivo y trato preferencial al gobernador de Nuevo León, Samuel García. El intérprete calificó el hecho como una falta de respeto y discriminación, retirándose del recinto sin concretar la promoción de su película La Venganza del Charro Negro.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 15/10/2026 09:08 AM.
En Espectáculos y editada el 15/10/2026 09:13 AM.