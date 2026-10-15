Laura Zapata cuestiona a los padres de Sasha Sokol por su relación con Luis de Llano a los 14 años

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La actriz Laura Zapata criticó la supuesta inacción de los padres de Sasha Sokol ante su relación con el productor Luis de Llano cuando la cantante tenía apenas 14 años. Zapata rechazó la narrativa de la serie Timbiriche que sugiere que la adolescente tomó la iniciativa, y comparó la situación con el pasado romance de su hermana Thalía con Alfredo Díaz Ordaz, mientras se recuerda que la SCJN ya condenó a De Llano por daño moral en 2025.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 15/10/2026 09:19 AM.
En Espectáculos y editada el 15/10/2026 09:21 AM.