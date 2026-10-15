Laura Zapata cuestiona a los padres de Sasha Sokol por su relación con Luis de Llano a los 14 años

Las declaraciones de Laura Zapata surgieron a propósito de la serie Timbiriche, la cual ha generado controversia por retratar a la cantante como quien tomó la iniciativa sentimental hacia el productor, quien entonces tenía 39 años. Tras su regreso de Madrid, Zapata rechazó categóricamente esta narrativa.“Ay, mi amor, era una niña, ¿no? O sea, una niña no puede seducir a un señor de cuántos años más. Casi 20 años más. No, no, no, no”, expresó la actriz, quien también cuestionó directamente el papel de la madre de la exintegrante del grupo. “Perdona la palabra, pero sí son chingaderas, era una niña de 14 años. ¿Pero dónde estaba la mamá? ¿Por qué la mamá la dejaba?”, añadió, exigiendo una mayor intervención adulta en las circunstancias de aquel acercamiento.La teoría de la "figura paterna" y el paralelismo con ThalíaEn su análisis, Zapata planteó la posibilidad de que la joven Sasha buscara en Luis de Llano una figura paterna, aunque admitió desconocer los detalles de la vida familiar de la cantante en aquella etapa. “A lo mejor le hacía falta un papá, pues muchas jovencitas que no tienen papá buscan una imagen paterna de un señor que las apoye, que las quiera, que las apapache”, teorizó.Esta misma interpretación la aplicó Zapata al recordar el romance que su hermana, Thalía, sostuvo con Alfredo Díaz Ordaz, hijo del expresidente Gustavo Díaz Ordaz y productor musical aproximadamente 20 años mayor que ella. “A Thalía le faltaba papá, ¿no? Su papá se murió muy joven... Muchas jovencitas que no tienen papá buscan una imagen paterna de un señor que las apoye”, comentó, aunque aclaró que veía a su hermana realmente enamorada y contenta en aquel momento, calificando a Díaz Ordaz como una "bellísima persona".El fallo de la SCJN y el repudio de los exintegrantes de TimbiricheCabe destacar que Sasha Sokol ya había respondido a estos cuestionamientos en marzo de 2026, explicando que su familia desconocía la relación en sus inicios, pero que tomó medidas inmediatas para separarla del productor una vez que se enteró de lo ocurrido.La controversia tiene un respaldo legal contundente: en junio de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la sentencia contra Luis de Llano por daño moral, obligándolo a ofrecer una disculpa pública, pagar una indemnización económica y cumplir otras medidas de reparación a favor de la cantante.Por otro lado, la polémica por la serie Timbiriche comenzó antes de su estreno, cuando Sasha Sokol, junto a Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza, Erik Rubín y Benny Ibarra, emitieron un comunicado conjunto deslindándose de la producción. Los exintegrantes señalaron que no participaron en su creación, no autorizaron el uso de su imagen, voz o identidad, y expresaron su preocupación por la mezcla de hechos reales con situaciones ficticias en la trama.