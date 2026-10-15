Lizbeth Rodríguez desmiente romance con otra mujer tras foto viral, pero reafirma su búsqueda

Este miércoles 14 de octubre de 2026, Lizbeth Rodríguez publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram en la que aparece junto a una joven, compartiendo un momento de afecto que rápidamente encendió las alarmas en las redes sociales. El mensaje que acompañaba la imagen, sumado a la cercanía mostrada, llevó a muchos seguidores a especular sobre el inicio de una nueva relación sentimental de la creadora de contenido.Sin embargo, los rumores fueron desestimados casi de inmediato. Varios usuarios y conocidos resaltaron que la mujer en la foto es Ale Trejo, otra famosa creadora de contenido con quien Lizbeth mantiene una amistad sólida desde hace años. De esta manera, se aclaró que la imagen no representa un vínculo romántico, sino la complicidad de una amistad de larga data.El detonante: presunta infidelidad y el camino al divorcioA pesar de aclarar el malentendido de la foto, la situación sentimental de Lizbeth Rodríguez sigue siendo un tema central en su vida pública. A inicios de 2026, la influencer enfrentó una fuerte crisis matrimonial tras descubrir presuntas infidelidades por parte de su esposo, conocido como Baris, con quien contrajo matrimonio en 2024. Según revelaciones de la propia Lizbeth y hallazgos de internautas, su marido habría sido visto activo en una aplicación de citas a pesar de estar casado. Meses después, la creadora de contenido confirmó públicamente haber encontrado evidencias comprometedoras en el celular de su pareja, asegurando que se trataba de "n*alguitas" que no eran las suyas, lo que marcó un punto de quiebre irreversible en su relación.Apertura a la "soltería legal" y nuevas perspectivasLejos de guardar silencio sobre su futuro, Lizbeth ha sido transparente respecto a sus intenciones. En agosto de 2026, abordó el tema en entrevistas, revelando que ya está enfocada en buscar la "soltería legal" (divorcio) para cerrar formalmente ese capítulo de su vida.Además, en declaraciones recientes para TVNotas, la influencer sorprendió al expresar su apertura a explorar una relación abierta en el futuro. "No me agrada la idea de estar con una sola persona", comentó, señalando un cambio en su perspectiva sobre el compromiso tradicional tras las experiencias vividas en su matrimonio. Por ahora, Lizbeth parece enfocada en su carrera, su círculo de amistades y en redefinir su vida sentimental bajo sus propios términos.