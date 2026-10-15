Lizbeth Rodríguez desmiente romance con otra mujer tras foto viral, pero reafirma su búsqueda

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La creadora de contenido Lizbeth Rodríguez aclaró que la reciente foto en la que aparece besando a la influencer Ale Trejo corresponde a una amistad de años, desestimando los rumores de una nueva relación sentimental. No obstante, la estrella confirmó que busca activamente la "soltería legal" y se muestra abierta a nuevos modelos de pareja, tras descubrir presuntas infidelidades de su esposo, Baris, a inicios de 2026.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 15/10/2026 09:21 AM.
En Espectáculos y editada el 15/10/2026 09:24 AM.