María José revela que llevó las cenizas de su tía a París escondidas en su maquillaje

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La cantante María José confesó en una entrevista con Oso Trava que cumplió la última voluntad de su tía Margarita llevando sus cenizas a París escondidas en su maquillaje, ante la imposibilidad de realizar el trámite legal a tiempo. La artista esparció los restos en el Jardín de las Tullerías y el río Sena, honrando el vínculo especial que la unió a su tía, quien la crio durante su infancia y le inculcó su amor por la música.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 15/10/2026 09:26 AM.
En Espectáculos y editada el 15/10/2026 09:30 AM.