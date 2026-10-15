María José revela que llevó las cenizas de su tía a París escondidas en su maquillaje

Durante una reciente entrevista con el conductor Oso Trava, la exintegrante de Kabah, María José, compartió una historia personal inédita sobre cómo cumplió la última voluntad de su tía Margarita, apodada cariñosamente "Güerita". Tras el fallecimiento de su familiar un 22 de octubre en Monterrey, la cantante conservó sus cenizas con el propósito de esparcirlas en París, tal como su tía se lo había pedido.Sin embargo, al consultar con la embajada, le informaron que el trámite legal para trasladar los restos tomaría aproximadamente una semana, mientras que su vuelo a Francia estaba programado para el día siguiente. Ante esta situación, y con el consejo de su hermana sobre los riesgos legales (incluso mencionando la posibilidad de ser acusada de tráfico de humanos), María José tomó una decisión drástica: abrió la urna, tomó una porción de las cenizas —que describió como "piedritas" y no polvo—, las cernió y las escondió en su envase de maquillaje, cubriéndolas con rubor para pasar los filtros del aeropuerto.Un vínculo inquebrantable desde la infanciaLa relación entre la cantante y su tía Margarita fue fundamental en su vida. María José recordó que, cuando sus padres se mudaron temporalmente a Chicago para que su padre estudiara, ella se quedó en México bajo el cuidado de su tía. "Nunca se casó mi tía, nunca tuvo una relación que pudiera ubicarnos. Ella es quien me cuidó. Se le despertó la matriz conmigo, de la nada, fui su consentida, lo máximo", relató la artista.La música fue uno de los pilares de esta conexión, ya que Margarita le enseñó a tocar el piano. Años después, cuando María José ya contaba con una carrera solista consolidada y los recursos económicos, invitó a su tía a viajar juntas a París. "Aterrizamos, se para en el avión y empieza a cantar, todos se nos quedaron viéndonos. Nos la pasamos increíble, me dijo que cuando ella muriera tirara las cenizas allá", recordó con nostalgia.El adiós en París y el legado musicalUna vez en Francia, la cantante cumplió su promesa. Eligió el Jardín de las Tullerías, cerca del Museo del Louvre, para esparcir una parte de las cenizas, y otro día completó el ritual en las aguas del río Sena. Aunque su esposo intentó grabar el momento, la grabación no salió bien, por lo que no conserva un registro visual de ese adiós. Las cenizas restantes las guarda junto al piano, el instrumento que simboliza la conexión más profunda que tuvo con Margarita.María José Loyola Anaya, conocida artísticamente como "La Josa", alcanzó la fama en la década de 1990 como parte de Kabah, uno de los grupos más representativos del pop mexicano. Tras su etapa en la agrupación, consolidó una exitosa carrera como solista con éxitos como No soy una señora, Adelante corazón y Prefiero ser su amante. Además de su faceta musical, ha incursionado como jueza y conductora en televisión, celebrando en 2026 más de tres décadas de trayectoria artística ininterrumpida.