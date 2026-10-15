Penélope Menchaca denuncia la ausencia del padre de sus hijas y asegura que el "karma" se encargará

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La conductora Penélope Menchaca reveló en el programa Hoy día la nula presencia del padre de sus hijas en sus vidas, asegurando que él no ha mostrado interés en contactarlas. Aunque no ha reclamado manutención económica, la presentadora advirtió que las verdaderas consecuencias de esta ausencia se medirán en "karma", reafirmando su compromiso inquebrantable como madre soltera.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 15/10/2026 08:54 AM.
En Espectáculos y editada el 15/10/2026 08:56 AM.