Penélope Menchaca denuncia la ausencia del padre de sus hijas y asegura que el "karma" se encargará

Durante una reciente participación en el programa Hoy día, la conductora Penélope Menchaca compartió un fuerte testimonio sobre la complicada etapa que vive respecto a la figura paterna de sus hijas. La presentadora aseguró que el papel de su expareja en la familia ha sido "casi nulo", señalando que, si bien esta ausencia fue mejor para ella, resultó perjudicial para sus hijas.Menchaca fue insistente al denunciar que, hasta la fecha, no ha existido ninguna intención por parte de su expareja de establecer contacto o reconstruir un vínculo con sus hijas, consolidando un escenario de abandono emocional que la conductora ha tenido que gestionar desde la crianza.Uno de los puntos más contundentes de su declaración fue la explicación sobre por qué nunca ha reclamado apoyo económico o manutención. Para Menchaca, la lógica detrás de esta decisión es clara: las consecuencias de la ausencia de un padre no se miden en dinero, sino en un tipo de "karma" que tarde o temprano llegará.Lejos de mostrarse derrotada, la conductora reafirmó con orgullo su rol como madre soltera, destacando su capacidad para sacar adelante a su familia por sí misma. "Yo soy mucha madre para mis hijas, y la única que se va a fregar por ellas en esta vida soy yo", concluyó con determinación, dejando claro que su prioridad es el bienestar emocional y físico de sus hijas por encima de cualquier reclamo financiero.Este testimonio se suma a una vida personal y profesional marcada por la resiliencia. Penélope Menchaca comenzó su carrera en el grupo musical "Las Nenas" antes de dar el salto a la televisión. Tras mudarse a Los Ángeles en 1999, su gran oportunidad llegó en 2004 con el programa de citas 12 corazones en Telemundo, seguido de éxitos como Confidencias con Penélope y El poder del amor. Posteriormente, consolidó su carrera en México como figura destacada de Venga la Alegría y, desde finales de 2022, forma parte del equipo de Hoy día, además de ser autora de un libro sobre sexualidad.A lo largo de su vida, la conductora ha enfrentado desafíos públicos y privados, desde polémicas en vivo (como su conocido altercado con Oriana Marzoli) hasta el doloroso fallecimiento de su nieta, un suceso que la ha llevado a romper en llanto en transmisiones recientes. A pesar de haber considerado en el pasado retirarse del medio debido a diversos fracasos, Menchaca continúa en la pantalla, canalizando su fortaleza en su trabajo y, sobre todo, en su rol como madre.