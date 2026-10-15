Resurge entrevista de 2013 de Sasha Sokol sobre Luis de Llano y genera debate por revictimización

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Una entrevista de 2013 de Gustavo Adolfo Infante a Sasha Sokol, en la que la cantante hablaba de su vínculo con Luis de Llano, ha resurgido en 2026, desatando críticas por posible revictimización. Usuarios y expertos señalan que difundir ese material sin el contexto del histórico fallo de la SCJN de 2025, que condenó al productor por daño moral, ignora la asimetría de poder. El debate se da poco después de que De Llano fuera detenido en septiembre de 2026 por desacato a la sentencia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 15/10/2026 11:13 AM.
En Espectáculos y editada el 15/10/2026 11:18 AM.