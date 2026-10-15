Resurge entrevista de 2013 de Sasha Sokol sobre Luis de Llano y genera debate por revictimización

En octubre de 2026, una entrevista calificada como “archivada”, conducida por Gustavo Adolfo Infante y realizada en 2013 a la exintegrante de Timbiriche Sasha Sokol, se volvió viral en redes sociales. En el fragmento, la cantante responde afirmativamente sobre haber sostenido una relación sentimental con el productor Luis de Llano, describiéndose como “perdidamente enamorada” y señalando que el vínculo duró de los 16 a los 20 años, elogiando su forma de pensar y sentido del humor.Sin embargo, la difusión de este material ha generado un fuerte debate digital. Internautas y activistas cuestionan que se presente este testimonio del pasado como una explicación suficiente del caso, advirtiendo que hacerlo sin el contexto legal actual puede derivar en una revictimización. Desde una perspectiva de género, se enfatiza que el afecto o admiración expresados por una menor de edad no eliminan la responsabilidad del adulto ni la asimetría de poder existente, especialmente cuando este tenía autoridad y participaba en las decisiones profesionales de la joven.El fallo histórico de la SCJN y la asimetría de poderLa conversación de 2013 contrasta con la postura que Sasha Sokol adoptó a partir de 2022, cuando rompió el silencio para señalar que la relación comenzó cuando ella tenía apenas 14 años y De Llano 39. Esto la llevó a iniciar una demanda civil por daño moral en julio de 2022, ya que la vía penal había prescrito.En junio de 2025, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó por unanimidad el amparo promovido por Luis de Llano, dejando firme la condena civil. La Corte estableció criterios fundamentales: determinó que una relación entre un adulto y una menor no puede presentarse como un romance en condiciones de igualdad y que las acciones civiles por daño no prescriben cuando la víctima era menor de edad al momento de los hechos. La sentencia obliga al productor a reparar el daño, ofrecer una disculpa pública, tomar capacitación en prevención de abuso sexual y publicar una síntesis de la resolución. Sokol ha anunciado que destinará la indemnización a organizaciones que apoyan a víctimas de abuso sexual.Detención de Luis de Llano por desacatoLa reaparición de la entrevista de 2013 ocurre en un contexto legal tenso para el productor. El 2 de septiembre de 2026, Luis de Llano fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y permaneció cerca de 24 horas en el Centro de Sanciones Administrativas de San Fernando, en Tlalpan. Esta medida no respondió a una nueva denuncia penal, sino al desacato de las resoluciones dictadas por una jueza. Hasta la fecha de su detención, De Llano había incumplido con obligaciones pendientes de la sentencia, como la grabación y difusión de una disculpa pública dirigida a Sasha Sokol y la publicación de la síntesis del fallo que lo declara responsable civilmente. El debate actual en redes subraya la importancia de no descontextualizar testimonios del pasado, sino de priorizar la responsabilidad del adulto y el reconocimiento del daño acreditado por los tribunales.