Los Tigres del Norte conmueven a productores de NPR en una emotiva sesión de Tiny Desk

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Los Tigres del Norte protagonizaron una histórica y emotiva sesión en el Tiny Desk de NPR el 15 de octubre de 2026. La presentación, que rompió el formato habitual con un conmovedor discurso de los productores Felix Contreras y Anamaria Sayre sobre la historia migrante, incluyó himnos como Somos Más Americanos, logrando que el público y el personal de la radiodifusora cantaran a coro y generando una ola de reacciones nostálgicas en redes sociales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 15/10/2026 11:40 AM.
En Espectáculos y editada el 15/10/2026 11:42 AM.