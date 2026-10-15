Los Tigres del Norte conmueven a productores de NPR en una emotiva sesión de Tiny Desk

La sesión del 15 de octubre se apartó de la estructura tradicional del Tiny Desk. Antes de que sonara la primera nota, los productores Anamaria Sayre y Felix Contreras tomaron la palabra frente a la agrupación y el público. Sayre, visiblemente emocionada, reconoció el lugar sagrado que las canciones de la banda ocupan en las familias migrantes: “Sé que muchos llegaron con sus papás, con su familia, porque ustedes son como familia para millones de personas”.Por su parte, Felix Contreras, cocreador de Alt.Latino, intentó presentar a los músicos pero se quebró emocionalmente. “A ver si puedo hacer esto sin llorar... Es difícil”, dijo, ante lo que Jorge Hernández lo animó: “Vamos, Felix. Tú puedes hacerlo”. Contreras aprovechó para contextualizar la actuación mencionando los ataques contra la comunidad latina, el cambio de frontera de 1848 y la Operación Wetback, afirmando: “Nos quitan nuestra humanidad. Desde que tengo memoria, estos señores nos han devuelto nuestra humanidad”.Repertorio histórico y una inusual participación del públicoTras las conmovedoras palabras, la banda arrancó con Somos Más Americanos, seguida de clásicos como Golpes en el Corazón, Quiero Volar Contigo y La Puerta Negra. La formación contó con Jorge Hernández (voz y acordeón), Hernán Hernández (voz y bajo), Eduardo Hernández (voz, acordeón, saxofón alto y bajo sexto), Luis Hernández (voz y bajo sexto), Óscar Lara y Giovanny Hernández (batería), y Juan Salazar (percusión).En un hecho poco habitual para las sesiones del Tiny Desk, que suelen ser íntimas y centradas únicamente en los artistas, los asistentes y trabajadores de NPR se unieron a coro para cantar las letras, creando una atmósfera de celebración colectiva y orgullo.Un himno a la identidad y la memoria migranteLa elección de Somos Más Americanos como tema de apertura resonó profundamente. Jorge Hernández abrió con la icónica frase: “Yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó”, recordando la división territorial impuesta sobre comunidades que ya habitaban regiones como Texas, Nuevo México, Arizona, California y otros estados. El coro cerró con la sentencia que se ha vuelto un estandarte: “Somos más americanos que todititos los gringos”.La transmisión en el canal de YouTube de NPR Music desató una ola de comentarios emotivos. Usuarios de Estados Unidos, México y Latinoamérica compartieron cómo la música de la agrupación los conecta con sus padres y abuelos. “Estas canciones me hacen sentir muy cerca de él”, escribió alguien cuyo padre falleció durante la pandemia, mientras otros celebraron ver a los colaboradores de NPR cantando felices estos himnos, resumiendo la experiencia con la propia letra de la canción que les dio nombre a la sesión.