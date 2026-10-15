Los Tigres del Norte estrenan su sesión en el 'Tiny Desk' de NPR como parte del Mes de la Herencia

Este jueves 15 de octubre de 2026, Los Tigres del Norte estrenaron su esperada sesión en el prestigioso ciclo Tiny Desk de la radiodifusora pública estadounidense NPR (National Public Radio). La transmisión, disponible a través del canal oficial de YouTube de NPR Music, se lanzó a las 10:00 horas (tiempo del centro de México) / 12:00 PM (hora del Este de EE. UU.).Esta presentación forma parte de "El Tiny", una edición especial que la radiodifusora dedicó este año al Mes de la Herencia Hispana, con un ciclo que corrió del 15 de septiembre al 15 de octubre. El formato, famoso por sus presentaciones íntimas en las oficinas de NPR en Washington, permitió a la agrupación originaria de Rosa Morada, Sinaloa, ofrecer versiones acústicas o semiacústicas de sus clásicos, sumándose a una diversa lista de artistas latinos que abarcaron géneros como el jazz, el tejano, el norteño y el ska.Gira activa y presencia constante en Estados UnidosEl estreno en el Tiny Desk llega en un momento de gran actividad para la agrupación, que desde hace décadas tiene su base en San José, California. Los Tigres del Norte continúan su gira por territorio estadounidense, con un concierto programado para este 16 de octubre en el Dignity Health Arena de Bakersfield, California, además de otras fechas adicionales que combinan su agenda de conciertos con este tipo de presentaciones promocionales de alto perfil.Reconocimiento pendiente en MéxicoLa relevancia cultural de Los Tigres del Norte también ha sido reconocida en la agenda política mexicana. El pasado 15 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió a la agrupación en el Palacio Nacional, previo a su participación en el Grito de Independencia en la alcaldía Venustiano Carranza.Durante su conferencia matutina del 30 de septiembre, la mandataria adelantó que su gobierno prepara reconocimientos oficiales para el grupo por sus 50 años de carrera. Sheinbaum destacó la paradoja de que, si bien la agrupación cuenta con premios Grammy y hasta nombres de calles en California, "acá prácticamente no tienen reconocimientos", un vacío que la administración actual busca subsanar para honrar a uno de los pilares de la música regional mexicana.