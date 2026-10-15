Los Tigres del Norte estrenan su sesión en el 'Tiny Desk' de NPR como parte del Mes de la Herencia

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La legendaria agrupación Los Tigres del Norte estrenó su presentación en el ciclo Tiny Desk de la radiodifusora pública NPR, como parte de la edición especial "El Tiny" por el Mes de la Herencia Hispana. El estreno, que destaca por su formato acústico, coincide con una activa gira de la banda en Estados Unidos y con los anuncios del gobierno de Claudia Sheinbaum para otorgar reconocimientos oficiales en México por sus 50 años de trayectoria.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 15/10/2026 09:02 AM.
En Espectáculos y editada el 15/10/2026 09:06 AM.