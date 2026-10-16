Alfredo Adame es condenado a multa y servicio comunitario por discriminación

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Un juez condenó al actor Alfredo Adame por el delito de discriminación contra la madre del periodista Gustavo Adolfo Infante, imponiéndole una multa de 67,628 pesos y 33 horas de servicio comunitario. Infante expresó su inconformidad con el fallo y anunció que apelará la decisión para buscar la pena máxima de 3 años de prisión, además de exigir una disculpa pública y una garantía de no repetición de las agresiones.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 16/10/2026 09:00 AM.
En Espectáculos y editada el 16/10/2026 09:04 AM.