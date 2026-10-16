Alfredo Adame es condenado a multa y servicio comunitario por discriminación

Luego de ser declarado culpable por el delito de discriminación, un juez dictó la sentencia contra Alfredo Adame, quien deberá pagar una multa de 67,628 pesos y cumplir con 33 horas de servicio comunitario. Tras la resolución, el periodista Gustavo Adolfo Infante se reunió con su equipo legal en los juzgados y declaró ante los medios que el actor "ante la sociedad ya es un delincuente".Lejos de conformarse con el fallo, la defensa de Infante anunció que presentará una apelación con el objetivo de buscar la pena máxima estipulada para este delito: 3 años de prisión. "No estamos conformes con la decisión del juez, hay elementos para imponer una pena mayor y vamos a apelarla (...) una sala debe ser la que conozca el caso", explicó su abogado. Además, solicitarán que Adame emita una disculpa pública, pague una multa mayor y ofrezca una garantía de que no volverá a cometer agresiones verbales.El origen del conflicto: ataques contra la madre de InfanteLa disputa legal entre ambos personajes tiene su raíz en 2020, cuando Alfredo Adame realizó declaraciones públicas en contra de Elvia Inés Seañez, madre del conductor, a quien acusó de cometer distintos delitos y calificó despectivamente como "bruja negra".Ante la gravedad de las expresiones, Infante decidió llevar el caso ante las autoridades. En febrero de 2022, el periodista acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para ratificar la denuncia penal, sosteniendo que no permitiría que continuaran los señalamientos contra su madre, quien en ese entonces tenía 85 años. Su abogado argumentó que dichas declaraciones afectaban gravemente la dignidad y la reputación de la mujer. Como resultado, en diciembre de 2022 se informó que Adame había sido vinculado a proceso por el presunto delito de discriminación, dando continuidad al procedimiento penal.Antecedentes de sanciones y medidas cautelaresDurante los meses siguientes, el conflicto avanzó en el ámbito judicial mientras ambos mantenían una guerra de declaraciones públicas. Este historial de agresiones verbales ya había tenido consecuencias previas para el actor.El 14 de junio de 2024, Alfredo Adame fue arrestado y permaneció seis horas en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social de la Ciudad de México, conocido como ‘El Torito’. Aunque el propio actor explicó que la medida se debía a que había insultado a un periodista, Gustavo Adolfo Infante señaló en su momento que dicha sanción estaba directamente relacionada con el incumplimiento de las medidas cautelares impuestas por las agresiones verbales contra él y su madre, reforzando la postura de que la sentencia actual es insuficiente para garantizar el respeto a su familia.