Ben Affleck defiende a Tom Cruise y a 'Digger' de Alejandro G. Iñárritu tras su fracaso comercial

En una reciente entrevista en el pódcast Happy Sad Confused, conducido por Josh Horowitz, Ben Affleck cuestionó duramente a quienes celebran el difícil estreno de Digger, especialmente a aquellos que aún no han visto el filme. "Es un poco como el bullying en la escuela secundaria, con gente que ni siquiera había visto las películas. Ahora, francamente, estamos viendo que ocurre con Digger. Todo el mundo quiere celebrar este fracaso como si fuera lo más emocionante que ha pasado", afirmó el intérprete.Affleck reconoció que, aunque la recepción no ha sido favorable para todos, reducir el valor de la cinta a sus pérdidas económicas ignora la importancia de la innovación. "Todo el mundo quiere contar el dinero, cuánto perdió o lo que sea. Yo simplemente pienso que, si castigas a las películas que asumen riesgos, ¿adivina qué vas a conseguir? Un montón de películas de mierda, homogéneas", sostuvo, añadiendo que "no puedes hacer algo interesante sin apostar fuerte. Y eso significa que, a veces, vas a quedar mal".Una sátira ambiciosa con un costo millonarioEl proyecto, dirigido por el ganador del Oscar Alejandro G. Iñárritu (Birdman, El renacido), presenta a Tom Cruise como Digger Rockwell, un magnate petrolero que enfrenta una catástrofe mundial cuando una de sus plataformas de extracción en la Antártida sufre un desperfecto, provocando que enormes masas de hielo avancen hacia Europa. La cinta utiliza la sátira para abordar la crisis climática y el poder de las élites económicas.Sin embargo, la propuesta no ha logrado conectar con el público en taquilla. Según datos citados por IGN, la película debutó el 2 de octubre con apenas 8 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, y 12 millones en mercados internacionales. Tras dos fines de semana, acumulaba solo 35.3 millones de dólares a nivel mundial.El panorama es desfavorable si se considera que el presupuesto de producción superó los 160 millones de dólares, con una campaña de marketing adicional de 100 millones. De acuerdo con Variety, la película necesitaría recaudar aproximadamente 350 millones de dólares para alcanzar el punto de equilibrio, lo que sitúa las pérdidas estimadas para Warner Bros. cerca de los 245 millones de dólares, colocándola entre los mayores fracasos comerciales de Hollywood. La recepción crítica ha sido igualmente dividida, con un 53% de aprobación en el Tomatometer de Rotten Tomatoes, frente a un 74% de valoración positiva del público.El respaldo unánime de grandes figuras del arteA pesar de los números rojos, Digger ha encontrado defensores de alto perfil. Anne Hathaway elogió la propuesta en Letterboxd, otorgándole un 10 sobre 10: "Me encantó esta película brillante. Es inteligente, psicodélica, agresiva, divertida y ambiciosa", escribió, invitando al público a formarse su propia opinión.Por su parte, Jane Fonda destacó el riesgo asumido por Cruise al alejarse de sus habituales roles de acción, elogiando la manera original en que la cinta aborda la crisis climática. El director mexicano Guillermo del Toro resumió su postura con un contundente mensaje en la red social X: "Amen el arte. Que se jodan las cifras". Asimismo, el legendario músico Neil Young se sumó a los elogios en su sitio web, describiendo a Digger como "la mejor película que he visto en mi vida" y argumentando que muchas reseñas negativas no logran transmitir adecuadamente su propuesta artística.