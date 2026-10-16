Ben Affleck defiende a Tom Cruise y a 'Digger' de Alejandro G. Iñárritu tras su fracaso comercial

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El actor y director Ben Affleck salió en defensa de la película Digger, dirigida por Alejandro G. Iñárritu y protagonizada por Tom Cruise, criticando a quienes celebran su fracaso comercial. A pesar de que la cinta enfrenta pérdidas estimadas en 245 millones de dólares para Warner Bros., figuras de la talla de Anne Hathaway, Jane Fonda, Guillermo del Toro y Neil Young han respaldado la ambiciosa sátira sobre la crisis climática, destacando la importancia de asumir riesgos creativos en la industria cinematográfica.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 16/10/2026 11:58 AM.
En Espectáculos y editada el 16/10/2026 12:42 PM.