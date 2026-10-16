Eugenio Derbez denuncia intimidación al voto latino en EE. UU., respalda a Xavier Becerra

Este jueves 15 de octubre, en el marco del cierre del Mes de la Herencia Hispana, Eugenio Derbez ofreció una conferencia de prensa en Los Ángeles, California, donde denunció los ataques y la intimidación que enfrenta la comunidad latina de cara a las elecciones del próximo 3 de noviembre.El actor cuestionó directamente las tácticas para desalentar la participación hispana: “Esto no es una coincidencia, no lo es. Yo les pregunto a todos ustedes: ¿Si su voto no fuera importante, por qué están tratando de intimidarnos a no votar? ¿Qué temen aquellos que nos quieren intimidar?”. Derbez, quien reside en Estados Unidos desde hace 12 años y se convirtió en ciudadano estadounidense para hacer oír su voz, instó a los latinos a mantenerse unidos, recordándoles que su voto es su poder y su voz para alcanzar una mayor representación en los cargos de decisión política.Respaldo histórico a Xavier Becerra en CaliforniaDurante el evento, Derbez expresó su apoyo formal a Xavier Becerra, candidato demócrata a la gobernación de California. Becerra, abogado y político de ascendencia mexicana, cuenta con una sólida trayectoria: fue representante de California en el Congreso (1993-2017), fiscal general del estado (2017-2021) y secretario de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. (2021-2025) bajo el gobierno de Joe Biden.Derbez resaltó el significado histórico de una posible victoria de Becerra, quien se convertiría en el primer gobernador latino de California en más de 150 años, en un estado donde los hispanos representan cerca del 40% de la población. En la contienda, Becerra se enfrenta al republicano Steve Hilton, expresentador de Fox News y cercano al presidente Donald Trump, cuya administración ha impulsado políticas migratorias más restrictivas y reforzado las deportaciones.Derbez evalúa mudarse a Madrid tras cumplir su "sueño americano"Paralelamente a su activismo político, Derbez hizo revelaciones personales sobre su futuro. En una entrevista con la periodista María Guerra para el programa La Script, el actor confesó que está explorando la posibilidad de mudarse a Madrid, España.“Yo me mudé a Estados Unidos con mucha ilusión, con esta hambre por conquistar Hollywood... y ahora que llevo ya 12 años viviendo en Los Ángeles, te puedo decir que el año pasado vine a explorar Madrid”, relató. Derbez admitió que su experiencia en la industria estadounidense no cumplió por completo con sus expectativas idealizadas, aunque reconoció haber cumplido el "sueño americano". Citó a actores como Antonio Banderas y Javier Bardem como ejemplos de quienes desarrollaron carreras internacionales sin perder sus raíces. Pese a esta posible nueva etapa en Europa, el protagonista de La familia P. Luche fue enfático: “Mi corazón siempre va a estar en México, que es donde nací, donde crecí, donde hice mi vida”.Nueva faceta dramática en "El juicio"Estas declaraciones coinciden con la promoción de su más reciente proyecto actoral. El pasado 11 de septiembre se estrenó en Prime Video El juicio, una serie de 8 episodios en la que Derbez comparte créditos con Pedro Alonso y Karla Gaytán. En esta producción, el actor deja atrás la comedia para interpretar a un padre que busca justicia tras la denuncia de una agresión sexual contra su hija, marcando un giro hacia roles dramáticos que exploran nuevas facetas de su talento.