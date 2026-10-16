Eugenio Derbez denuncia intimidación al voto latino en EE. UU., respalda a Xavier Becerra

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El actor Eugenio Derbez denunció los intentos de intimidación contra la comunidad latina de cara a las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos, instando a los hispanos a ejercer su poder en las urnas. Durante un evento en Los Ángeles, respaldó la candidatura de Xavier Becerra a la gobernación de California. Además, el comediante reveló que, tras 12 años en Hollywood, evalúa mudarse a Madrid, aunque afirmó que su corazón sigue en México, mientras promociona su nueva faceta dramática en la serie El juicio.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 16/10/2026 08:52 AM.
En Espectáculos y editada el 16/10/2026 08:55 AM.