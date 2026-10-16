Francisco Céspedes sufre un fuerte malestar durante concierto en la CDMX

El reconocido cantautor cubano Francisco Céspedes ofreció un concierto sinfónico este jueves 15 de octubre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Aunque el espectáculo inició sin contratiempos, a los pocos minutos el artista presentó fuertes malestares que lo obligaron a sentarse en una silla sobre el escenario y pedir auxilio a su equipo de trabajo.De acuerdo con lo que el propio cantante expresó durante la emergencia, estuvo a punto de sufrir un desmayo. Entre los síntomas que manifestó se encuentran dificultad para respirar, sensación de náuseas, sudoración excesiva y visión borrosa. "No sé si vaya a vomitar, me siento mal (...) Me siento de la chingada, no me estoy haciendo, veo estrellas", declaró el músico mientras intentaba tomar un respiro, evidenciando la gravedad del momento.Decisión de continuar y estado de saludTras algunos minutos de descanso y atención por parte de su equipo, la condición de Francisco Céspedes mejoró considerablemente. Con determinación, el artista tomó la decisión de no suspender el evento y continuó con la presentación, aunque con precauciones, permaneciendo sentado durante el resto del espectáculo. Hasta el momento, ni el cantante ni su equipo de representación han compartido una actualización oficial sobre su estado de salud posterior al concierto, dejando a sus seguidores y a la prensa a la espera de un boletín médico.Antecedentes: una lucha contra la hipertensiónEste episodio de salud no es aislado. Recientemente, Céspedes reveló que había sufrido una severa crisis de salud que lo hizo temer por su vida, lo que lo llevó a iniciar un tratamiento médico estricto que ha seguido durante los últimos meses.Aunque el artista no detalló públicamente todos los pormenores de su diagnóstico, la información médica de contexto proporcionada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) señala que la hipertensión o presión arterial alta es una enfermedad crónica que requiere un manejo cuidadoso. Los pacientes diagnosticados con esta condición suelen llevar un tratamiento que combina cambios en el estilo de vida y fármacos, con el objetivo principal de mantener la presión arterial por debajo de los 140/90 mm Hg, un factor crucial para prevenir complicaciones mayores como la que el cantautor pareció enfrentar sobre el escenario.