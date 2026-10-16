Francisco Céspedes sufre un fuerte malestar durante concierto en la CDMX

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El cantautor cubano Francisco Céspedes experimentó un fuerte malestar, incluyendo dificultad para respirar y visión borrosa, durante su concierto sinfónico en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Tras unos minutos de descanso, el artista decidió continuar el espectáculo sentado. El incidente se da en un contexto en el que el músico ha revelado estar bajo tratamiento médico por una severa crisis de salud relacionada con la hipertensión.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 16/10/2026 10:22 AM.
En Espectáculos y editada el 16/10/2026 10:31 AM.