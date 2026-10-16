Paul McCartney rompe en llanto al recordar a su esposa Linda en el podcast de Amy Poehler

Durante una conversación en el podcast Good Hang, conducido por la actriz y comediante Amy Poehler, Paul McCartney protagonizó un momento conmovedor al evocar la memoria de Linda McCartney, su esposa durante casi tres décadas. El músico no pudo contener las lágrimas al hablar de la sensibilidad de la fotógrafa y activista, llegando a aceptar un pañuelo que le ofreció la conductora mientras su voz se quebraba ante la emoción del recuerdo.El activismo por los animales y la amistad con Chrissie HyndeEn la entrevista, McCartney destacó las cualidades que más admiraba de Linda, especialmente su amor por los animales y su firme defensa del vegetarianismo. Recordó con ternura cómo ella trataba a los seres vivos, citando el ejemplo de cómo levantaba con cuidado a una rana en el jardín para no lastimarla. Además, explicó que su esposa defendía el vegetarianismo con tanta determinación que no dudaba en reprender a quienes comían carne durante una comida.Este tema sirvió de puente para hablar de la amistad que él y Linda desarrollaron con Chrissie Hynde, vocalista de The Pretenders, quien aparece en el documental Paul McCartney: Man on the Run. McCartney recordó que, al conocerla en un estudio, Linda se acercó a saludarla de manera espontánea y descubrieron que compartían profundos intereses, consolidando un vínculo que perdura hasta hoy.Un legado que trascendió la músicaNacida como Linda Eastman, fue una destacada fotógrafa, música y defensora de los derechos de los animales. Conoció a Paul en Londres en 1967 y se casaron en marzo de 1969. Tras la separación de The Beatles, Linda colaboró musicalmente con su esposo en la banda Wings, manteniendo una relación inseparable hasta su fallecimiento.Linda murió el 17 de abril de 1998, a los 56 años, a consecuencia de un cáncer de mama que le había sido diagnosticado en 1995. Su legado, sin embargo, trascendió la música y la fotografía, consolidándose como un referente mundial del activismo en favor de los animales y la cultura vegetariana, un recuerdo que, como demostró McCartney, sigue tan vivo y presente como el primer día.