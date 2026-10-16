Paul McCartney rompe en llanto al recordar a su esposa Linda en el podcast de Amy Poehler

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El legendario músico Paul McCartney vivió un momento profundamente emotivo durante una entrevista en el podcast Good Hang de Amy Poehler, al recordar a su fallecida esposa, Linda McCartney. El exintegrante de The Beatles rompió en llanto al evocar la sensibilidad de la fotógrafa, su firme defensa del vegetarianismo y su incondicional amor por los animales, un legado que trascendió su colaboración musical en la banda Wings.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 16/10/2026 10:43 AM.
En Espectáculos y editada el 16/10/2026 11:00 AM.