Estudiantes del Conalep en Nuevo León responden con talento técnico a las burlas en podcast

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Dos estudiantes del Conalep en Nuevo León, Ximena e Ismael, respondieron a los comentarios despectivos del podcast Los Parrilleros Mamones, que asoció a los alumnos de esta institución con la delincuencia y los embarazos adolescentes. Lejos de insultar, los jóvenes exhibieron sus conocimientos técnicos en mecánica y electrónica, retando a los creadores de contenido a visitar sus talleres, mientras el gobernador Samuel García expresó su respaldo público a los estudiantes.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/10/2026 11:30 AM.
En Espectáculos y editada el 17/10/2026 11:53 AM.