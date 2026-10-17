Estudiantes del Conalep en Nuevo León responden con talento técnico a las burlas en podcast

La controversia inició tras la difusión de un fragmento del podcast Los Parrilleros MX (cuyos conductores son conocidos como Los Parrilleros Mamones), donde los creadores de contenido, Éder y Charlie, hicieron comentarios despectivos sobre los alumnos del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep). “El Conalep eres un pinche bandidazo, güey. Estás a nada de embarazar a una compañerita del Conalep”, expresó uno de ellos, reproduciendo estereotipos negativos sobre delincuencia y sexualidad que rápidamente generaron críticas en redes sociales.Respuesta con talento y un reto directoEn lugar de responder con agresiones, Ximena, de 18 años y estudiante de Mantenimiento Automotriz, e Ismael, cursante de Mantenimiento en Sistemas Electrónicos, publicaron un video exhibiendo sus habilidades académicas. Mientras los influencers grababan su podcast, Ximena ya se encontraba trabajando en el taller. Por su parte, Ismael detalló sus conocimientos en programación con Arduino, controladores lógicos programables (PLC) e instalaciones eléctricas residenciales e industriales.“Así que los de Conalep somos unos bandidos y embarazadas”, ironizó Ximena al iniciar su respuesta, cuestionando si los podcasters sabían hacer ese tipo de cosas a su edad. Los jóvenes cerraron su mensaje con una invitación directa a los conductores: visitar el plantel, aprender a rectificar discos de freno y compartir una carne asada. “Así que sí, somos bandidos, pero bandidos de jale”, sentenció Ismael.El peligro de la discriminación laboralMás allá de la defensa del orgullo estudiantil, los jóvenes alertaron sobre las consecuencias reales de estos prejuicios en su futuro profesional. Ximena explicó que un empleador podría formarse una opinión negativa antes de evaluar sus competencias: “Antes de que vean lo que sé hacer, ya me pueden haber etiquetado como la del meme, como la bandida, como la embarazada”. Ismael fue contundente al calificar la situación: “Eso ya no es humor, es discriminación”.Respaldo institucional y antecedentesEl gobernador de Nuevo León, Samuel García, se sumó al respaldo público mediante su cuenta en X, escribiendo: “Los estudiantes del Conalep de Nuevo León son una FREGONADA. Me consta y cuentan con todo mi apoyo y el del gobierno del nuevo Nuevo León”.Esta situación evocó una controversia previa protagonizada por el comediante Franco Escamilla, quien utilizó al Conalep como blanco de sus rutinas durante años. En su momento, Escamilla justificó sus chistes argumentando que necesitaba una escuela reconocida nacionalmente para que el público los entendiera. Sin embargo, el reto lanzado por Ximena e Ismael a Los Parrilleros Mamones pone sobre la mesa el límite entre la comedia, los estereotipos dañinos y el verdadero valor de la educación técnica en México.