Michelle Salas luce un vestido vintage de Emilio Pucci de Silvia Pinal y comparte fotos inéditas

Michelle Salas encontró una manera especial de mantener vivo el legado de su bisabuela, la legendaria actriz Silvia Pinal. Durante una reciente actividad de la casa de moda Emilio Pucci en Palm Beach, Florida, la modelo eligió lucir una pieza histórica: un vestido de los años 60 que perteneció a Pinal.Este gesto no es el primero que Salas dedica a su antepasada. Anteriormente, acudió al Festival de Cannes para conmemorar los 60 años de Viridiana, la icónica película de Luis Buñuel protagonizada por su bisabuela y ganadora de la Palma de Oro en 1961. A través de su ropa y anécdotas, la figura de la primera actriz del cine mexicano sigue teniendo una presencia viva y significativa en la vida de su descendencia.Fotos inéditas de su ceremonia religiosa en MadridCoincidiendo con la publicación del vestido, y en los días previos a su tercer aniversario de matrimonio, Michelle Salas decidió compartir una faceta más reservada de su vida personal. A través de sus redes sociales, reveló imágenes inéditas de la ceremonia religiosa que celebró con su esposo, Danilo Díaz Granados, en la iglesia de Santa Bárbara, en Madrid.Estas fotografías muestran un entorno íntimo, lejos de la exposición mediática, y presentan a las personas más cercanas a la pareja que estuvieron a su lado antes de la gran y mediática fiesta que posteriormente celebraron en la Toscana, Italia. Madrid ocupa así un lugar fundamental en la historia de la pareja, resguardando el recuerdo de sus votos matrimoniales.La unión del legado familiar y el presenteCon estas dos publicaciones, Michelle Salas teje un puente entre su historia familiar y su vida actual. El vestido de Emilio Pucci no es solo una prenda de alta costura, sino un objeto cargado de memoria que la conecta directamente con Silvia Pinal desde la intimidad. Al mismo tiempo, las fotos de su boda en Madrid reafirman el compromiso y la privacidad que valora junto a Danilo Díaz Granados, demostrando que, para la modelo, las prendas y los lugares guardan mucho más que una fecha o una firma: guardan la esencia de su identidad y sus afectos más profundos.