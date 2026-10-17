Michelle Salas luce un vestido vintage de Emilio Pucci de Silvia Pinal y comparte fotos inéditas

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La modelo Michelle Salas honró la memoria de su bisabuela, Silvia Pinal, luciendo un vestido vintage de Emilio Pucci de los años 60 en un evento en Palm Beach. Además, aprovechando la cercanía de su tercer aniversario de matrimonio con Danilo Díaz Granados, compartió por primera vez imágenes íntimas de su ceremonia religiosa en Madrid, revelando un lado reservado de su unión antes de la gran celebración en la Toscana.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/10/2026 10:18 AM.
En Espectáculos y editada el 17/10/2026 10:22 AM.