NPR Music elimina mensaje de Félix Contreras sobre migrantes en el Tiny Desk de Los Tigres del Norte

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Usuarios detectaron que NPR Music recortó la introducción hablada del periodista Félix Contreras en el concierto Tiny Desk de Los Tigres del Norte en YouTube, eliminando un mensaje de apoyo a la comunidad migrante y referencias históricas a la persecución latina. Aunque el contenido musical se mantuvo intacto, la edición generó especulaciones sobre una posible autocensura para evitar represalias de la administración de Donald Trump respecto al financiamiento de medios públicos, desatando una fuerte reacción en redes sociales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/10/2026 11:10 AM.
En Espectáculos y editada el 17/10/2026 11:18 AM.