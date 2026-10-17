NPR Music elimina mensaje de Félix Contreras sobre migrantes en el Tiny Desk de Los Tigres del Norte

La sesión del Tiny Desk de Los Tigres del Norte se estrenó el jueves 15 de octubre de 2026 como parte de las actividades por el Mes de la Herencia Hispana. Sin embargo, un día después, internautas alertaron que la introducción a cargo de Félix Contreras, conductor de Alt.Latino, había sido recortada en la versión publicada en el canal oficial de YouTube de NPR Music.En la versión original, Contreras enmarcó la presentación en un contexto histórico de persecución, citando la Operación Espaldas Mojadas y el cambio de frontera de 1848, antes de declarar: “Nuestra comunidad está bajo ataque y no es la primera vez. Nos quitan nuestra humanidad. Desde que tenemos memoria, estos caballeros nos han devuelto esa humanidad. Así que es un gran honor tenerlos aquí”. Estas palabras ya no aparecen en el video de YouTube, aunque el agradecimiento final de Contreras y la intervención completa de la productora Anamaria Artemisa Sayre sí se mantuvieron. Curiosamente, el discurso completo de Contreras sigue disponible sin ediciones en la cuenta oficial de Instagram de NPR, lo que permitió a los usuarios constatar la modificación exclusiva en la plataforma de video.Especulaciones sobre presión política y financiamientoHasta el momento, NPR Music no ha ofrecido una explicación pública sobre la decisión de recortar la introducción, ni ha respondido a las solicitudes de postura de medios como El País. Ante este silencio, la discusión en redes sociales se ha centrado en la posibilidad de que el equipo de producción haya editado el contenido para evitar represalias del gobierno del presidente Donald Trump.La administración estadounidense ha impulsado medidas para eliminar el financiamiento federal destinado a medios públicos como NPR y PBS, argumentando que producen una cobertura informativa sesgada. Aunque esta hipótesis circula ampliamente como una interpretación de los usuarios, no cuenta con confirmación oficial por parte de la emisora ni de representantes del gobierno.El mensaje musical intacto y la reacción en redesA pesar de la edición en la parte hablada, el contenido musical de la presentación no sufrió ninguna modificación. La agrupación abrió su sesión con Somos Más Americanos, un tema que aborda la identidad de los migrantes y cuestiona la frontera, incluyendo el pasaje donde el vocalista Jorge Hernández canta que los latinos “somos más americanos que todititos los gringos”, una frase que los usuarios contrastaron irónicamente con el discurso eliminado.La polémica ha impulsado la visibilidad del video, que acumuló más de 144,000 reacciones de “me gusta” y superó los dos millones de reproducciones en YouTube durante su primer día. Usuarios que compararon ambas versiones han compartido fragmentos del discurso suprimido acompañados de mensajes como “qué no se nos olvide la historia” y “qué no nos quieran callar”, convirtiendo la edición en un nuevo foco de debate sobre la libertad de expresión y la memoria histórica de la comunidad latina en Estados Unidos.