Sean ‘Diddy’ Combs es trasladado a una prisión en Pensilvania tras sufrir una lesión en la cabeza y

Este viernes 16 de octubre, Sean ‘Diddy’ Combs, de 56 años, abandonó la prisión federal de Fort Dix en Nueva Jersey para ser ingresado en Allenwood Low, un centro penitenciario de baja seguridad ubicado en Pensilvania. Aunque la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos confirmó el traslado sin explicar los motivos oficiales, Juda Engelmayer, portavoz del rapero, declaró a la revista People que el cambio podría estar relacionado con la protección y el bienestar del productor. “Estamos agradecidos de que se dé atención a su bienestar y que pueda seguir cumpliendo su condena sin interrupciones innecesarias”, afirmó el representante.Lesión en la cabeza y versiones contradictoriasEl traslado se produce apenas seis días después de que Combs fuera llevado de urgencia a un hospital cercano a Fort Dix la madrugada del sábado 10 de octubre. Según reportes de People y TMZ, el productor habría sufrido la lesión en la cabeza durante un enfrentamiento con otro recluso, identificado en algunas versiones como un narcotraficante condenado.No obstante, la Oficina Federal de Prisiones negó esta versión ante la agencia AP, asegurando que el incidente descrito por los medios no ocurrió. A pesar de las contradicciones, se reportó que Combs permaneció consciente, pudo hablar y la herida no puso en peligro su vida. Tras recibir atención médica, fue dado de alta y regresó a Fort Dix ese mismo día bajo un régimen de aislamiento.Denuncias de privilegios, aislamiento y extensión de la condenaEl cambio de régimen y ubicación llega en un contexto de escrutinio. A principios de octubre, NBC News publicó una investigación basada en testimonios de otros reclusos que señalaban que Combs disfrutaba de privilegios y mantenía comodidades de su anterior estilo de vida, pese a las restricciones del centro.Como consecuencia de estos señalamientos y de los incidentes de seguridad, las autoridades lo enviaron a una unidad de aislamiento y le retiraron 41 días de reducción de condena por buena conducta. Esta sanción modificó su fecha prevista de liberación, aplazándola de enero de 2028 al 2 de marzo de 2028. Cabe destacar que este no es su primer incidente disciplinario: en julio de 2026 también fue colocado en aislamiento tras involucrarse en una pelea con otro interno.Antecedentes de la condenaSean ‘Diddy’ Combs cumple una condena de 50 meses de prisión, impuesta en octubre de 2025 por un jurado federal de Nueva York. Fue declarado culpable de dos cargos de transporte de personas con fines de prostitución, aunque en ese mismo juicio fue absuelto de las acusaciones más graves de tráfico sexual y asociación delictiva.