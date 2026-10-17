Sean ‘Diddy’ Combs es trasladado a una prisión en Pensilvania tras sufrir una lesión en la cabeza y

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El rapero y productor Sean ‘Diddy’ Combs fue trasladado a la prisión federal de baja seguridad Allenwood Low en Pensilvania, días después de ser hospitalizado por una lesión en la cabeza en Fort Dix, Nueva Jersey. El movimiento ocurre en medio de denuncias sobre supuestos privilegios carcelarios, lo que le costó 41 días de reducción de condena y extendió su fecha de liberación hasta marzo de 2028, mientras cumple una pena de 50 meses por delitos de transporte de personas con fines de prostitución.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/10/2026 10:12 AM.
En Espectáculos y editada el 17/10/2026 10:15 AM.