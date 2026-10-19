Aarón Mercury se arrodilla ante Victoria Ruffo en pleno escenario para agradecer su histórico apoyo

El influencer Aarón Mercury acudió al teatro donde se presenta la obra La leonas para sorprender a la "Queen de las telenovelas", Victoria Ruffo, al término de una función. En un momento que generó una ola de aplausos y reacciones en redes sociales, Mercury se arrodilló frente a la actriz sobre el escenario, junto al resto del elenco, y le entregó un mini peluche con su propia imagen como agradecimiento por el apoyo que ella le brindó en el pasado.Según reveló el creador de contenido, este inesperado detalle fue una promesa que hizo durante la grabación de un pódcast con José Eduardo Derbez, comprometiéndose a arrodillarse ante la actriz para agradecerle personalmente su respaldo.El gesto de Mercury revive una de las eliminaciones más recordadas y polémicas de la tercera temporada de La casa de los famosos México. Pese al amplio apoyo del público, Mercury se quedó a un paso de la final cuando Shiky subió al carrusel, impidiéndole pelear por el primer lugar contra Aldo de Nigris.En aquel momento, Victoria Ruffo fue una de las personalidades que mostró su mayor descontento. A través de su cuenta en la red social X, la actriz escribió: "¡Se acabó para mí este programita de juego! ¡Robo total!", y posteriormente añadió: "¡Qué tristeza! ¿A qué sabrá ganar con trampas? ¡Pobre NOCHE!", dejando claro que su apoyo estaba con el equipo del influencer.Tras el emotivo reencuentro, Victoria Ruffo confesó las razones por las que defendió al joven influencer durante su estancia en el reality. Además, aprovechó para hablar sobre el futuro profesional de Mercury, quien está comenzando su recorrido en el mundo de las telenovelas.La reconocida actriz no descartó la posibilidad de trabajar con él en el futuro, manifestando incluso que le gustaría interpretar un papel de "mamá e hijo" junto al influencer, lo que deja la puerta abierta a una nueva y sorprendente colaboración en la pantalla chica.