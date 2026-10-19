Aarón Mercury se arrodilla ante Victoria Ruffo en pleno escenario para agradecer su histórico apoyo

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A más de un año de su polémica eliminación de La casa de los famosos México, el influencer Aarón Mercury sorprendió a la actriz Victoria Ruffo arrodillándose en el escenario de la obra La leonas para agradecerle su defensa pública. El emotivo gesto, que había prometido en un pódcast con José Eduardo Derbez, incluyó la entrega de un peluche personalizado y abrió la puerta a una futura colaboración actoral entre ambos en el mundo de las telenovelas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 19/10/2026 03:07 PM.
En Espectáculos y editada el 19/10/2026 03:13 PM.