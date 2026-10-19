César Bono genera preocupación tras reportarse una presunta cirugía para extirparle el ojo izquierdo

El conductor y comediante César Bono se ha convertido en el centro de preocupación entre sus seguidores tras la difusión de un reporte sobre su salud. Durante la transmisión del programa De Primera Mano, el periodista Gustavo Adolfo Infante informó que el actor habría sido intervenido quirúrgicamente hace tres días para retirar un tumor localizado en su ojo izquierdo.Según lo mencionado en la emisión, el equipo médico se encuentra a la espera de los resultados de una biopsia para determinar la naturaleza del tejido extraído y confirmar si se trata de un tumor canceroso. Durante el segmento, se mostró una fotografía del rostro del comediante con ciertas partes censuradas, aunque no se presentaron detalles médicos oficiales que permitan conocer un diagnóstico definitivo.La noticia se dio a conocer este 19 de octubre, fecha en la que el actor celebra su cumpleaños número 76, lo que multiplicó los mensajes de apoyo, cariño y preocupación por parte de sus admiradores en redes sociales.Pese a la gravedad del reporte, Infante señaló que, según la información que recibió, César Bono se encontraba de buen ánimo durante la mañana. El periodista destacó que el comediante incluso habría hecho bromas sobre su propia situación, demostrando la fortaleza y el sentido del humor que lo caracterizan frente a este proceso de recuperación.Es importante señalar que la información sobre la extirpación del ojo y las características del tumor corresponde exclusivamente a lo reportado por el programa de televisión. Hasta el momento, no se ha presentado una confirmación directa por parte del actor, sus representantes o su familia.Mientras se aguarda una postura oficial y los resultados de la biopsia, Infante dedicó unas palabras de solidaridad al comediante, expresando sus deseos de que pueda afrontar este proceso de salud de la mejor manera posible y recuperarse favorablemente. Por ahora, sus seguidores permanecen atentos a cualquier actualización que permita aclarar el verdadero alcance de esta situación médica.