César Bono genera preocupación tras reportarse una presunta cirugía para extirparle el ojo izquierdo

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El comediante César Bono habría sido sometido a una intervención quirúrgica para extirparle el ojo izquierdo debido a un tumor, según reveló el periodista Gustavo Adolfo Infante en el programa De Primera Mano. La noticia, difundida el día de su 76 cumpleaños, mantiene a sus seguidores en vilo a la espera de los resultados de la biopsia y de una confirmación oficial por parte del actor o su familia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 19/10/2026 05:00 PM.
En Espectáculos y editada el 19/10/2026 05:04 PM.