Fallece a los 34 años Sahara Ray, modelo australiana y exnovia de Justin Bieber

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La muerte de Sahara Ray, modelo australiana y exnovia de Justin Bieber, a los 34 años ha generado una ola de conmoción y homenaje en redes sociales. Sus seguidores recuerdan con especial ternura sus últimas publicaciones en Instagram, donde la modelo compartió su faceta más personal como madre de su pequeña hija, Snow, dejando un legado de amor que trasciende su carrera en el modelaje.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 19/10/2026 01:29 PM.
En Espectáculos y editada el 19/10/2026 01:32 PM.