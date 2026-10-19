Fallece a los 34 años Sahara Ray, modelo australiana y exnovia de Justin Bieber

El fallecimiento de Sahara Ray a los 34 años ha dejado a sus seguidores en estado de shock. Aunque alcanzó el reconocimiento internacional por su exitosa carrera en el modelaje y su pasada relación con el cantante Justin Bieber, en sus últimos meses la modelo decidió mostrar una faceta mucho más íntima y personal de su vida: la maternidad y el profundo cariño que sentía por su pequeña hija, Snow.Tras conocerse la triste noticia, los seguidores comenzaron a recorrer su cuenta oficial de Instagram (@sahara_ray), donde, entre fotografías de sesiones profesionales, permanecen imágenes cotidianas y mensajes que hoy han adquirido un significado especial y conmovedor.Entre las publicaciones que más resuenan en la comunidad de seguidores destaca una compartida el pasado 19 de julio. En ella, Sahara Ray publicó varias fotografías de su pequeña hija Snow, acompañadas de una breve y amorosa dedicatoria.En una de las imágenes más comentadas, la bebé aparece sentada sobre una cama, vistiendo un conjunto de color turquesa y un moño del mismo tono sobre su cabeza. La publicación desató una oleada de comentarios de cariño, donde los seguidores destacaron la ternura de la niña y su notable parecido físico con su madre, dejando mensajes como "Se parece a su mamá" y "Un ángel hermoso", junto con numerosas muestras de afecto hacia ambas.Meses antes, el 10 de mayo, la modelo también había utilizado sus redes para celebrar el Día de las Madres, compartiendo una faceta vulnerable y hermosa de su vida. En aquella ocasión, Sahara publicó una sesión fotográfica de su embarazo, en la que aparecía utilizando un elegante conjunto negro y un velo transparente, posando sentada sobre el suelo.Aquellas imágenes estuvieron acompañadas de un emotivo mensaje dirigido no solo a otras madres, sino especialmente a su hija. La publicación fue recibida con felicitaciones y palabras de apoyo por parte de personas cercanas y seguidores, quienes celebraron esta nueva etapa en la vida de la modelo. Hoy, esas imágenes sirven como un conmovedor homenaje a una mujer que, más allá de las pasarelas, dejó una huella imborrable como madre amorosa.