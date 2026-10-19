Fallece a los 78 años el actor de carácter Richard Riehle, recordado por su papel en 'Office Space'

...

El actor estadounidense Richard Riehle falleció a los 78 años por causas naturales en Los Ángeles. Con una vasta carrera de alrededor de 430 créditos, Riehle dejó un legado imborrable como actor de carácter, siendo recordado principalmente por su icónico papel de Tom Smykowski en Office Space, sus múltiples apariciones como Santa Claus y su presencia en series como Grounded for Life y el universo de Star Trek.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 19/10/2026 12:56 PM.
En Espectáculos y editada el 19/10/2026 01:14 PM.