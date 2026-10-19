Fallece a los 78 años el actor de carácter Richard Riehle, recordado por su papel en 'Office Space'

El actor estadounidense Richard Riehle murió el pasado 15 de octubre en Los Ángeles, California, por causas naturales, según informó el medio TMZ. A sus 78 años, Riehle deja un legado monumental con alrededor de 430 créditos en su haber, consolidándose como uno de esos actores de carácter cuyo rostro resulta inmediatamente familiar para el público, incluso cuando su nombre no encabezaba los carteles de cine.Nacido en 1948 en Menomonee Falls, Wisconsin, Riehle estudió en la Universidad de Notre Dame y obtuvo una maestría en Bellas Artes en la Universidad de Minnesota. Su carrera comenzó en el teatro, con participaciones en compañías regionales y un debut en Broadway con Execution of Justice en 1986, antes de dar el salto a las producciones de Hollywood con su debut en la pantalla en Rooster Cogburn (1975), junto a John Wayne y Katharine Hepburn.Uno de los personajes más celebrados de su carrera fue el de Tom Smykowski en la comedia de culto Office Space (1999). Riehle interpretó al gerente de producto de Initech que, tras sobrevivir a un atropello y fuga, recibe una indemnización que le permite perseguir su sueño de crear el famoso tapete "Jump to Conclusions" (Saltar a conclusiones).Su versatilidad le permitió brillar en la comedia, el drama y la televisión. Entre sus trabajos más destacados figuran Gigoló por accidente (1999), Jury Duty (1995), The Fugitive (1993), Of Mice and Men (1992), Wedding Crashers (2005) y el papel del mecánico Bill en Bridesmaids (Damas en guerra, 2011). En la pequeña pantalla, cautivó a las audiencias como Walt Finnerty en la comedia Grounded for Life (2001-2005) y como Ed Rooney en la serie Ferris Bueller (1990-1991). Además, fue un rostro recurrente en el universo de Star Trek, apareciendo con personajes distintos en The Next Generation, Voyager y Enterprise, y prestó su voz a Bumi en la serie animada La leyenda de Korra.Un dato curioso y entrañable de su trayectoria es que Riehle se puso el traje rojo de Papá Noel en alrededor de una docena de producciones, convirtiendo al personaje en un lugar especial dentro de su filmografía.Lejos de retirarse, el actor mantenía una agenda activa hasta el final de sus días. Al momento de su fallecimiento, estaba por estrenar varios proyectos, entre ellos The Cowboy Killer, PBC y Boris is Dead. Richard Riehle no necesitó protagonizar cada historia para hacerse un lugar en ella; su extensa filmografía es el recorrido de un artista que podía aparecer en una comedia de oficina, una película de acción o una historia de Navidad, y dejar siempre su marca en el camino